La mare, cu casa de pe patru roţi. Aventura unei familii din Capitală care a explorat mai multe plaje din Grecia

La mare, cu casa de pe patru roţi. Cam aşa poate fi descrisă experienţa unei familii din Chişinău, care a decis să plece în Grecia cu o autorulotă. Soţii şi cei doi copii au optat pentru această modalitate de călătorie inclusiv din cauza pandemiei. Ei spun că astfel au putut pleca peste hotare şi au explorat zeci de plaje.

"Tocmai de asta am și ales să mergem cu autorulota. Ca să avem acces în locurile sălbatice. Acolo unde nu sunt hoteluri, acolo unde oamenii vin doar să viziteze plaja pentru câteva ore", a menționat Ana Irina Petrea, turistă.



Membrii familiei Petrea au putut să-şi organizeze o vacanţă în această perioadă pentru că toţi sunt cetăţeni români. Ei au revenit acasă plini de emoţii, după 15 zile petrecute pe insulele Lefkada și Cefalonia.



"Noi am călătorit într-o zonă verde. Mai ales pe insulule Greciei, pe foarte puține sunt înregistrate cazurile de Covid. Ești în căsuța ta, nu am mers la shopping, nu am mers pe plaje foarte aglomerate", a povestit Ana Irina Petrea.



Soții spun că autorulota pe care au închiriat-o este dotată cu toate cele necesare. Singura diferență dintre un hotel și o cazare pe "roți" este că trebuie să-şi facă provizii şi curăţenie.



"Nu este totul smooth. Nu e ca și cum ți-ai lua tu hăinuțele și ai plecat, iar altcineva are grijă de tine. Trebuie să ai totul pregătit, să fie respectate anumite reguli", a explicat Ana Irina Petrea.



Alexandru Cojocari oferă autorulote în chirie. Acestea sunt de trei tipuri: unele pot fi remorcate la autoturism, altele sunt transformate în autorulote, precum şi cele clasice.



"Este cel mai comod și solicitat tip de autrulotă. El arată ca un automobil, nu necesită un loc special de parcare, nu ești limitat în viteză", a declarat Alexandru Cojocari, antreprenor.



Cei care vor să închirieze autorulote trebue să ştie care sunt condiţiile folosirii acestora.



"Pentru a conduce o autrulotă este necesar ca șoferul să dețină un permis de conducere de categoria B. Pentru călătoriile peste hotare noi facem toate actele necesare, indiferent de țară", a declarat Alexandru Cojocari.



Preţurile pentru chiria unei autorulote variază în funcţie de sezon. Vara este mai scump şi ajunge până la 130 euro pentru o zi. Autorulotele se dau în chirie pentru cel puțin 3 zile.