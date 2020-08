La limita disperării: Sute de oameni din satul Beştemac stau fără apă potabilă de câteva săptămâni

Sute de oameni din satul Beştemac, raionul Leova, stau fără apă potabilă. Turnul de apă din localitate s-a defectat şi, de câteva săptămâni, sătenii nu mai au apă nici pentru băut.

Oamenii au ajuns la limita disperării pentru că şi fântânile din sat sunt secate.



"Turnul de apă a aprovizionat localitatea timp de opt ani. Cu o lună în urmă, acesta pur şi simplu s-a înclinat. Timp de două săptămâni, sistemul a lucrat la capacitate redusă, după care s-a defectat complet. De atunci, oamenii nu mai au o sursă de apă, pentru că şi fântânile din sat sunt secate." , Augustina Badica.



Ana Cojocaru are 67 de ani şi merge mai bine de un kilometru ca să ia apă de băut sau pentru mâncare.



"Mă duc tocmai de la cişmea, aici, la şoseauă, au săpat nişte canaluri ca să prindă peşte. Am adus de aici două sticle, de aici două, de acestea de şase kilograme.", a declarat Ana Cojocaru.



Femeia îşi aminteşte şi acum cu frică de momentul în care turnul de apă s-a defectat.



"Numai văd că a pocnit când s-au rupt ţăvile celea, am văzut că s-a dus aşa. Iată aşa făceam, când îmi aduc aminte." , a mai spus Ana Cojocaru.



Alt bărbat căra apă de la o fântână aproape secată.



"Ia uitaţi-vă ce apă aduc. O lăsăm să se limpezească şi o să bem, o să facem mâncare. Apă mai bună nu e aici, n-avem apă bună de băut." , amenţionat un alt locuitor al satului Beştemac.



"Târâim de la râpi, de unde găsim, e problemă mare cu apa. O să ne interzică şi de la iazuri să luăm apă că şi la ei moare peştele după asta.", a spus al sătean.



"E greu tare fără apă. Fântânile seacă. Care se scoală mai dimineaţă, mai departe ajunge şi mai multă apă ia. Peste zi, gata, se începe a lua câte jumătate de căldare de apă şi jumătate de mâl.", a declarat un alt locuitor din Beştemac.



Primăria a cerut ajutor autorităţilor centrale.



"Am făcut către Guvern un demers să ne ajute să instalăm un alt turn, acesta deja nu-l mai putem repara. Ni s-a promis că poate o să obţinem acest ajutor.", a menţionat Vasile Moraru, primarul comunei Beştemac din Leova.



Am încercat să aflăm dacă Guvernul se va implica în această problemă, dar nu am primit un răspuns. În localitatea Beştemac locuiesc peste 900 de oameni.