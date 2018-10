La Jocurile Olimpice de tineret vor concura 17 moldoveni

Sportivii moldoveni sunt pregătiţi să reprezinte cu succes ţara noastră la Jocurile Olimpice de tineret. Aceştia au probat în premieră echipamentul în care vor evolua la competiţia ce se va desfăşura la Buenos Aires.



Acesta este predominant alb, cu mâneci roşii, având şi inserţii cu tricolor. Astfel, sportivii moldoveni vor evolua cu acelaşi model de echipament ca cel al României.



"Avem ajutor din partea Comitetului Olimpic din România. Aceste echipamente sunt donaţii din partea lor. Mă mândresc că sunt destul de vizibile, frumoase şi comode", a spus preşedintele CNOS, Nicolae Juravschi.



Echipamentul este şi pe placul sportivilor.



"Este foarte drăguţ. Nu am aşteptat că va fi predominant alb, credeam că va fi ceva roşu sau albastru. Este destul de comod", a spus arcașa Milena Gațco.



Moldova va fi reprezentantă la Olimpiada de tineret de 17 sportivi. Aceştia vor concura la 10 discipline sportive, printre care nataţie, judo, lupte libere, badminton şi atletism.



Portdrapelul la ceremonia de deschidere a fost desemnat campionul mondial la lupte greco-romane, Alexandrin Guţu.



"Am fost un pic uimit. Am avut emoţii, dar am fost foarte fericit. Nu fiecare are această ocazie. Am meritat acest lucru, cred eu", a spus luptătorul Alexandrin Guțu.



Competiţia de la Buenos Aires se va desfăşura în perioada 6-18 octombrie. La a treia ediţie a Jocurilor Olimpice de Tineret vor participa aproximativ 4 mii de sportivi din peste 200 de ţări, care vor concura la 32 de discipline sportive.



Republica Moldova are în palmares 5 medalii la Jocurile Olimpice de Tineret. Cea mai mare performanţă a obţinut-o canotorul Serghei Tarnovschi. El a cucerit medalia de aur la ediţia din 2014 la Nanjing.