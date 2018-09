La intersecția străzilor Băcioii Noi și bd. Dacia vor fi instalate camere de monitorizare a traficului rutier. Despre acest lucru a anunțat Constantin Țuțu pe o rețea de socializare.

Potrivit acestuia, la intersecția dată au avut loc numeroase accidente, iar camerele de supraveghere vor disciplina șoferii.

"Știm cu toții câte accidente rutiere, soldate chiar și cu pierderi de vieți omenești, au avut loc la intersecția străzilor Băcioii Noi și bd. Dacia.

În cadrul ședinței săptămânale a PDM, după ce am discutat cu colegii din partid despre această problemă, am primit asigurări de la domnul Ministru Alexandru Jizdan că în respectiva zonă vor fi instalate camere de monitorizare a traficului rutier.

Cu siguranță, camerele de supraveghere vor disciplina șoferii și vor reduce numărului de accidente. Dacă cineva dintre dumneavoastră are și alte idei despre cum am putea securiza această zonă, aștept să-mi scrieți. Nu uitați, viața are prioritate", a scris deputatul PDM, Constantin Țuțu, pe o rețea de socializare.