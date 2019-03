La Hollywood se filmează un LUNGMETRAJ cu îndrăgita HELLO KITTY

Un lungmetraj dedicat celebrului personaj japonez Hello Kitty este în pregătire la Hollywood, după ce studioul New Line Cinema, deţinut de Warner Bros, a achiziţionat drepturile de la compania Sanrio, potrivit Associated Press.

Reprezentanţii New Line Cinema au anunţat că se lucrează la un scenariu pentru filmul despre celebra felină care a fost creată în urmă cu 45 de ani.