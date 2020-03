La Hânceşti curge APĂ NEAGRĂ din robinete. Localnicii susţin că problema este de ani de zile

Plătesc 18 lei pentru un metru cub de apă plină de impurități și urât mirositoare. Mai mulţi localnici din raionul Hânceşti, se plâng că problema apei rămâne a fi nerezolvată de ani de zile. Mai mult ca atât, aceştia spun că apa este o adevărată sursă de boli, întrucât emană un miros foarte puternic de peşte stricat. Autorităţile spun că de vină ar fi starea apeductelor uzate, care necesită să fie schimbate. Pentru a înlocui întreg sistemul de ţevi, primarul spune că ar avea nevoie de peste o sută de milioane de lei.

Mariana Plăcintă s-a mutat pe strada Florilor din oraşul Hînceşti, de mai bine de nouă ani. Femeia spune că în acest timp a fost nevoită să schimbe toate robinetele din casă deja de patru ori.



"De seara am depozitat puţină apă, ca să ud, să pot folosi la udat florile şi uitaţivă ce s-a depus pe parcursul a câtorva ore, practic şase sau opt ore, nu mai mult."



"În plus mai are un miros tare neplăcut, când îţi vine cineva în ospeţie, practic este insuportabil că eşti într-o situaţie să le explici oaspeţilor de ce este mirosul acesta. Apă potabilă nemijlocit pentru băut şi pentru mâncare cumpărăm. Este destul de costisitor, fiindcă într-o gospodărie, vă daţi seama la ceai, la cafea, la pregătit bucatele", a declarat Marina Plăcintă, locuitoare a oraşului Hânceşti.



Din cauza calităţii proaste a apei, în casa Anei Vortolomei, s-a defectat maşina de spălat, caloriferele şi alte aparate electrocasnice.



"Astea vreo două zile apa chiar e "dohot", cum e poarta mea neagră, aşa apa a venit. Noi am hotărât să ne cumpărăm filtru, ne-am stricat tot în casă. Toată aparătura care e în casă, tot e stricată. Frigiderul la mine scump, eu deja de două ori l-am reparat, mănâncă apa asta când vine aburii", a zis Ana Vortolomei, locuitoare a oraşului Hânceşti.



Localnicii din unele zone din Hînceşti, care se confruntă cu această problemă, se arată indignaţi de faptul că sunt nevoiţi să achite acelaşi tarif pentru apă, ca și ceilalți localnici care beneficiază de apă bună.



"Ţi-e frică să pui hainele albe în maşina de spălat pentru că poţi să te trezeşti să le scoţi negre. Te duci să faci o baie, ieşi din baie mai murdară decât te-ai dus, pui maşina de spălat le scoţi mai murdare decât le-ai băgat în maşina de spălat."



"Nu-i apa ca s-o folosim la nimic, nici pentru udat în grădină.

- De udat în grădină de unde aduceţi?

- De la ploaie, o mai punem şi se mai limpezeşte şi apoi udăm."



Atât, primarul oraşului Hânceşti, Alexandru Botnari, cât şi resposabilii de la Apă Canal, spun că ştiu despre această problemă, dar deocamdată nu poate face nimic. Acum patru ani, primarul, a elaborat un proiect în acest sens, care necesită să fie finanţat cu 29 de milioane de lei. Până acum proiectul este încă în lista de aşteptare pentru aprobare la Agenţia de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova.



"Până în ziua de astăzi până la 50 la sută din municipiul Hânceşti avem apă cât de cât puţin mai altfel, nu aşa neagră. Este nevoie de 29 milioane de lei ca să mai construim opt fântâni artizene, bazin ca depozit de apă şi încă câteva conducte pe oraş. Anul trecut trebuia să fie finanţare, nu a fost făcută, de asta voi lupta mai departe", a menţionat Alexandru Botnari, primarul oraşului Hânceşti.



În prezent, aproape 50 de procente din gospodăriile din oraşul Hânceşti sunt alimentate cu apă dintr-o sursă de la zece kilometri distanţă, din satul Fîrlădeni. Restul sunt alimentaţi din cele cinci fântâni artiziene din oraş.