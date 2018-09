LA FURAT DE ŢIGĂRI. Un tânăr a spart geamul unei gherete din Capitală

Disperat să fumeze, un tânăr de 25 de ani a spart o gheretă pentru a fura țigări. Hoţul a fost însă prins de polițiștii Batalionului de Reacționare Operativă.

Geamul tonetei a fost spart cu o piatră. Când a văzut mașina poliției a încercat să dea bir cu fugiții, însă oamenii legii l-au ajuns din urmă și l-au reținut.



"Patrulând bulevardul Ștefan cel Mare, la intersecție cu Mihai Viteazul, la un chioșc de țigări am observat un tânăr ce deteriora geamul. La vederea noastră, persoana a încercat să fugă, dar a fost reținut nu departe de locul faptei", a spus poliţistul Evgheni Mangâr.



La fața locului a ajuns și administratorul companiei care are în gestiune ghereta. Bărbatul l-a recunoscut imediat pe suspect, deoarece acesta a activat în cadrul companiei în calitate de manager.

Potrivit conducerii, tânărul a fost concediat acum o lună, după ce ar fi adus prejudicii întreprinderii de peste 30.000 de lei.



"Această persoană a activat în companie timp de jumătate de an, dar este plecat din companie cu o lună de zile în urmă. A cauzat pagube financiare companiei și fost dat afară din companie", a spus administratorul întreprinderii.



Suspectul spune că nu are nicio legătură cu furtul. Acesta susţine că țigările care le avea la el i-au fost oferite de un prieten.



"Mi-au fost oferite. Acestea sunt țigările mele. Eu nu am stricat fereastra."



Tânărul riscă să fie tras la răspundere conform Codului Penal.