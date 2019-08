La două zile de la investire, judecătorii CC au fost compromişi. Un magistrat dezvăluie cum Țurcan a ajuns în funcția de președinte

Judecătorii Curţii Constituţionale au fost influienţaţi din afară, în procesul de alegere a preşedintelui. Este decalaraţia judecătoarei Liuba Şova pentru un post de televiziune privat din ţară. Mai mult, Şova susţine că a primit un mesaj de la un angajat al Parlamentului care ia cerut să-l voteze anume pe Vladimir Ţurcanu, în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi.

"Eu depunând jurământul şi asumându-mi această funcţie, foarte conştient îmi asum şi riscurile care pot să apară după declaraţia de astăzi. În cadrul votului, eu consider că ceea ce s-a întâmplat acolo, mă conduce la concluzia că puterea de decizie a fost luată înainte. Deci, eu am câteva probe şi dacă ele vorbesc de la sine eu vi le voi prezenta. Mesajele primite până la momentul exercitării dreptului de vot, îmi dă temei să cred că decizia a fost luată în altă parte. - Puteţi da nume cine va recomandat să votaţi pentru domnul Ţurcanu? - O persoană de la care chiar nu m-am aşteptat", a declarat Liuba Şova, judecător CC.



Mesajul prezentat de judecătorul Şova demonstrează că cineva îi scrie acesteia că are deja un scenariu pregătit pentru aceste alegeri şi-i sugerează să-l voteze pe Ţurcanu, în schimbul funcţiei de locuţiitor.

Amintim că exponentul PSRM Vladimir Ţurcan a fost ales preşedinte al Curţii Constituţionale la doar câteva zile după ce Parlamentul a ignorat rezultatele concursului privind funcţia de judecător, la care Ţurcan nici măcar nu a participat.

Fostul deputatul socialist a fost ales în funcţia de preşedinte al Curţii cu votul secret al majorităţii magistraţilor, pentru trei ani. Locţiitorul acestuia, Liuba Şova, a fost desemnat de Guvern.