La doar o lună de la inaugurare, primul belvedere de la Orheiul Vechi, VANDALIZAT (FOTOREPORT)

După doar o lună de la inaugurarea primului belvedere de la Orheiul Vechi, locul a fost vandalizat. O parte din pavaj şi gazonul au fost distruse, iar stâlpul de electricitate - mutat. Directorul Rezervaţiei Cultural-Naturale "Orheiul Vechi", Ion Ciobanu, spune că este revoltător este nu doar comportamentul vandalilor, ci şi al poliţiei, care la trei zile de la incident nu a întreprins nimic pentru a-i identifica.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se observă cum nişte tineri încearcă să parcheze automobilul pe drumul de acces spre belvedere. În consecinţă, aceştia au distrus gazonul şi au lăsat în urma lor doar mizerie.



"Suntem în a treia zi de când a fost vandalizat acest punct de belvedere, de când a fost somat Ministerul de Interne, vorbesc de inspectoratul de poliţie Orhei. Şi până în ziua de azi nu a fost ridicat materialul video care este un material probatoriu în acest caz. Se vede foarte clar că sunt doi tineri, se vede faţa perfect, se vede numărul maşinii, se vede marca maşinii, nu exista niciun impediment pentru identificarea acestor indivizi", a menționat Ion Ciobanu, Directorul general al Rezervaţiei "Orheiul Vechi".

Solicitat pentru un comentariu, poliţistul de sector din localitatea Trebujeni, Orhei, nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la mesaj. Nu a fost de găsit nici ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Orhei.

Totodată, directorul Rezervaţiei "Orheiul Vechi", Ion Ciobanu, ne-a spus că astfel de acţiuni au loc frecvent, în special în zilele când fluxul de turişti este mare. Potrivit lui, este nevoie de un post de poliţie care să asigure ordinea publică şi integritatea siturilor arheologice.

"Am făcut o sumedenie de solicitări la Ministerul de Interne prin care am cerut să fie dislocat un echipaj măcar de poliţie care să monitorizeze ordinea şi paza siturilor pe teritoriul rezervaţiei, am primit de fiecare dată răspuns. De fiecare dată ne-au refuzat", a spus Ion Ciobanu.

Am încercat să aflăm de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Alina Tăbârţă, din ce motiv au fost respinse solicitările Administraţiei Rezervaţiei "Orheiul Vechi", însă telefonul acesteia era deconectat. Punctul belvedere amplasat la intrarea în rezervaţie, la 150 de metri înălţime, a fost inaugurat în 5 decembrie anul trecut. Costul lucrărilor se ridică la jumătate de milion de lei, bani alocaţi de USDA Forest Service şi Ministerul Culturii.