LA DATORIE, ÎN SECȚIILE COVID. Sute de medicii din țară s-au reprofilat și au grijă de bolnavii cu coronavirus

Trăiesc de nouă luni o experienţă dureroasă în cariera profesională şi doresc ca totul să se sfârşească cât mai curând. Mulți medici au fost nevoiţi să se reprofileze şi din luna aprilie au grijă doar de bolnavii de COVID-19, o boală necunoscută şi cu evoluţii imprevizibile.



În jur de 170 de doctori din cei peste 850 de la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 "Gheorghe Paladi" au învățat să aibă grijă de bolnavii de COVID. Iurie Ţugui are 57 de ani si este chirurg. Întreaga secţie de chirurgie este acum plină de pacienţii cu coronavirus.

"Echipament special, nu pur şi simplu doar halatul cu boneta şi masca, dar atunci când trebuie să te echipezi să intri în zona roşie e cu totul deosebit şi diferit de ceea ce facem zi de zi. Bântuia o frică în colective de se molipsi. Frica de a molipsi şi familiile", a menționat Iurie Ţugui, medic-chirurg, şeful secţiei Chirurgie, Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi".



Medicul e convins că şansele de a intra curând în sala de operaţie sunt foarte mici.

"Sunt nişte necesităţi de a profesa acel domeniu al medicinei, care l-am deprins să îl facem şi asta este cea mai mare durere pentru noi. Se simte necesitatea că deja trebuie să începem activitatea profesională, în domeniul chirurgical", a declarat Iurie Ţugui, medic-chirurg, şeful secţiei Chirurgie, Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"



Medicul anestezist Ghenadie Severin spune că niciunul dintre cele 12 paturi de la reanimare nu a fost liber în această perioadă.



"Încă din aprilie cu primul pacient doream să se termine tot, acum aşteptăm cu nerăbdare posibila apariţie a unui vaccin, asta este speranţa noastră. Eu sunt realist, sper ca în jumătate de an să se termine", a explicat Ghenadie Severin.



Doctorul mai spune că noua experienţă l-a marcat profund.



"Emoţional am rămas un pic mai trist cu numărul de pacienţi care au decedat şi am petrecut inclusiv şi prieteni, rude, emoţiile ne-au schimbat", a spus Ghenadie Severin.



În prezent, două dintre cele patru clădiri ale Spitalului Clinic Municipal numărul 1 "Gheorghe Paladi" sunt alocate pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19.



"Avem mulţi lucrători medicali care sunt pe foaie de boală, care se îmbolnăvesc, care au trecut prin Covid. Dacă până nu demult număram câţi medici s-au infectat cu Covid, la moment numărăm câţi nu s-au infectat", a precizat Cristina Ipati, purtător de cuvânt, Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi".



La Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" din Chişinău sunt internați 310 pacienţi bolnavi de Covid-19, dintre care 12 sunt intubați. De la începutul pandemiei, 57 de cadre medicale din ţară au murit de COVID-19.