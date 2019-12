La datorie în noaptea dintre ani. Sute de pompieri şi salvatori vor activa într-un regim non-stop

Pompierii şi salvatorii moldoveni ştiu nu doar să intervină prompt în situaţii de urgenţă, dar şi să suprindă cetăţenii de sărbători! În ajun de Revelion, angajaţii Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale au realizat un spot video în care le-au făcut urări moldovenilor.



"Speranţa e în mâinile noastre. Drum liber să aveţi!

- Vă dorim sănătate şi un an nou fără primejdii!"



"În noul an să fiţi pe val, fără primejdii. La mulţi ani!"



"În noul an să ajungeţi la noi înălţimi fără riscuri!"



"Să aveţi prieteni adevăraţi în preajmă. La mulţi ani!"

În noaptea dintre ani, la datorie vor fi peste 500 de pompieri și salvatori. Salvatorii şi pompierii vor activa într-un regim non-stop pentru asigurarea securităţii cetăţenilor. 130 de autospeciale sunt gata să intervină la stingerea incendiilor, pentru deblocare și descarcerare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie foarte prudenți în această perioadă, mai ales atunci când instalează luminiţe pe Pomul de Crăciun.

De asemenea, pompierii şi salvatorii atenţionează asupra pericolului legat de utilizarea sobelor şi a dispozitivelor de încălzire. În orice situaţie de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul de urgenţă 112.