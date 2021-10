La culmea disperării: Zeci de familii au rămas pe drumuri în urma incendiului devastator din Capitală

20 de familii au rămas pe drumuri în prag de iarnă în urma incendiului devastator din blocul de pe strada Ion Pelivan. Printre sinistraţi e şi Tatiana Lozinschi, de 73 de ani. Acum câteva luni, femeia şi-a cumpărat un apartament la mansarda care a ars, însă nu a mai apucat să se bucure de casa nouă.



"În data de 1 mai, m-am mutat la casă nouă. Mi-am cumpărat apartament. Ce o să fac mai departe..."



Femeia povesteşte că a simţit miros de fum în timp ce făcea curățenie la balcon.



"Am ieşit la balcon să mătur. Mă uit, iese fum de undeva. Apoi m-am gândit să merg la vecină, să-i spun că iese fum de deasupra, din partea stângă. M-am uitat şi am văzut pompierii, care mergeau pe coridoare şi băteau la uşi. Pe coridor însă nu era fum. "



Tatiana Lozinschi nu a reuşit să salveze nimic din apartamentul care i-a fost mistuit de flăcări.



"Pe scări, la etajul patru, un tânăr şi pompierii m-au ajutat să cobor. Eu mă mişc greu, dar mi-au spus să ies mai repede. Vedeţi în ce am ieşit. Mi-au dat o vestă, sunt în şlapi. Asta e tot ce am reuşit să iau. "



În scurt timp, la faţa locului a venit şi fiica femeii.

"Focul s-a extins de la dreapta spre stânga, pe acoperiş. Nimeni nu a intervenit pentru a stinge incendiul. În doar zece minute, incendiul s-a extins în toată mansarda."

"E straniu. Cred că acoperişul a fost incendiat. De ce a ars doar acoperişul? Asta nu înţeleg."



Deocamdată, nu au fost stabilite cauzele producerii incendiului.