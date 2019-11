La cules rodii, la Tohatin

La Tohatin, la culesul rodiilor. Această pasiune mai puţin obişnuită o are un agricultor din localitate, care creşte de şapte ani, în grădină, copaci exotici. Adam Begu nu a decis deocamdată să facă afacere din această pasiune, dar, treptat, îşi măreşte colecţia de pomi exotici.



ADAM BEGU: Ele se desprind, nu în zadar se spune că e coroană...cu fructe.



Primul puiet l-a plantat acum 7 ani, după ce l-a adus de la o rudă din Vilcova, Ucraina. Acum Adam Begu are în grădină patru copaci de rodii.



ADAM BEGU: Au fost ploi ceţuri şi au început să crape, iată vedeţi acolo fructul, de acum e etapa când ele trebuie neapărat culese, dar am aşteptat să-l vedeţi pe viu, real că cineva poate să pune la îndoială.



Bărbatul este doctor habilitat în biologie şi profesor la Universitatea de Stat din Moldova. Are 66 ani şi toată viaţa a studiat biologie, a făcut cercetări şi a experimentat ceva nou.



ADAM BEGU: A apărut şi pasiunea asta de a acea ceva pe sectorul propriu, dacă chiar nu putem arbori de ciocolată sau altceva să creştem măcar ce ar creşte în zona noastră.



Adam Begu spune că rodiul nu este pretenţios la sol şi iubeşte multă lumină. De aceea, poate creşte şi la noi. Doar că, pe timp de iarnă, trebuie protejat de îngheţ.



ADAM BEGU:Perioada asta când de acum vine minus, încep să îl învelesc cu resturi vegetale, fie cu cioclej, cine are la ţară, resturi vegetale sau haine vechi.



Adam Begu mai are în grădină pomi exotici. Un copac de kiwi, smokine şi un brad adus tocmai din Statele Unite ale Americii.

ADAM BEGU: Toată vremea vreau ceva mai nou şi mai exotic, mai deosebit

Reporter: La anul nou îl împodobiţi?

ADAM BEGU: Da desigur, el mai are din anul trecut steluţe, mai vin feciorii aici şi mai fac gălăgie. Ne bucurăm de ceea ce avem, că până la urmă, şi asta e o pasiune care bucură inima, aşa că cei care doresc să experimenteze orice pot face.