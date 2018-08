La Cristeşti şi Valea-Trestieni a fost sărbătorit hramul satului. Vlad Plahotniuc i-a felicitat personal pe localnici

Sărbătoare mare în satele Cristeşti şi Valea-Trestieni din raionul Nisporeni. În localităţi a fost sărbătorit hramul, iar oamenii au chefuit aşa cum se cuvine.



În Cristeşti, tot satul a venit pe stadion, unde a fost organizată o expoziţie cu obiecte confecţionate manual. Vasilisa Bacşanean şi-a expus creaţiile din lozie, piatră şi chiar din scoici.



"Eu am fost la mare la Sergheevca şi cum le-am văzut acolo, mi-a venit ideea că voi face ceva", a spus Vasilisa Bacşanean, locuitoare a satului Cristeşti, raionul Nisporeni.



După ce au admirat obiecte hand-made, sătenii au fost serviţi gratuit cu bere şi cârnăciori.



"Primul an, eu întâlnesc aşa frumos, cum s-a întâlnit anul acesta".



De hram, localnicii au avut şi oaspeţi speciali. Preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, care este originar din raionul Nisporeni, a venit să-i felicite personal, dar nu cu mâna goală, ci cu daruri. El le-a dorit prosperitate şi i-a asigurat că proiectele sociale iniţiate îi vor face să se mândrească în continuare cu localitatea lor de baştină.



"Aici, domnul primar a spus că "Avem nevoie de vreo 10 maşini de pietriş, ca să facem multe lucruri. Şi până aici am ajuns cu 20 de maşini. Mai venim cu cinci calculatoare pentru şcoală şi s-a mai adăugat încă şi 50 de mii de lei pentru ce va considera dumnealui să facă bine în localitate", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat din Moldova.



"O porţiune de drum în sumă de 700 de mii de lei, care va fi votată, săptămâna viitoare, în Guvern. Oficiul medicilor de familie - 300 de mii de lei să fie reparat şi mutat în grădiniţă", a afirmat Vasile Bîtcă, preşedintele OT Nisporeni a Partidului Democrat din Moldova.



Ulterior, liderul democrat a făcut o baie de mulţime, dar şi fotografii cu localnicii de toate vârstele.



Sătenii s-au distrat până seara târziu pe melodiile mai multor artişti, printre care Adriana Ochişanu şi Nelly Ciobanu.



"Am venit în ospeţie la sărbătoare. Este foarte frumos."



"Îi minunat, îi interesant, îi frumos".



"O seară plăcută şi mulţumim, şi domnului Plahotniuc că a venit în satul Cristeşti la noi".



Sărbătoare mare a fost şi la Valea-Trestieni.



Localnicii spun că sunt mândri de satul lor şi îşi doresc ca acesta să prospere.



"Minunat, mulţumim de sărbătoare, este frumos."



"Ne veselim, am stat la masă, am servit câte un pahar de vin, e foarte bine."

"Dorim să prospere, oameni voioşi, buni la suflet, să fie primitiori şi doresc numai bine."



"Pentru noi este o zi însemnată. Ne mândrim foarte mult, pentru că satul nostru este un sat frumos, plin de tineret."



"Mă bucur foarte mult că am adunat atât de multă lume la această sărbătoare frumoasă. Nu ştiu dacă o altă localitate mai are un hram atât de frumos organizat, cum este la noi în sat", a afirmat Maria Chircu, primarul comunei Valea-Trestieni.



Oaspeţi de onoare au spus că în această comună mai multe proiectele sociale şi de infrastructură sunt în toi.



"Vor derula, ulterior câteva proiecte şi ceea ce ţine de aprovizionarea cu apă a localităţii, unde au fost alocate din bugetul de stat 600 de mii de lei. Este important drumul pe care l-am realizat aici, împreună cu dumneavoastră", a spus Vasile Bîtcă, preşedintele OT Nisporeni a Partidului Democrat din Moldova.



"Păstrez cu mine tot ce este frumos, ce am luat de la ţară şi tot timpul, când este o posibilitate să readuc şi să reîntorc ceva satului, meleagului, o fac cu mare bucurie. Am să o fac şi astăzi aici, în Valea-Trestieni", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat din Moldova.



Şi localnicii din Valea-Trestieni au vrut să facă poze, la final, cu liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



Ieri, creştinii ortodocşi au marcat Sfânta Maria Mare. Cu această ocazie, în mai multe localităţi din ţară a fost sărbătorit hramul.