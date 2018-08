La Cristeşti şi Valea-Trestieni a fost sărbătorit hramul satului. Vlad Plahotniuc i-a felicitat personal pe localnici (FOTOREPORT)

Sărbătoare mare în satele Cristeşti şi Valea-Trestieni din raionul Nisporeni. Ieri, de Sfânta Maria, în localități a fost marcat hramul. Ansambluri locale și artiști autohtoni au încins atmosfera, iar oamenii s-au prins în hore.



Locuitorii din Cristești au început sărbătoarea dimineață la biserică, iar după amiază s-au adunat pe stadionul din centrul satului, unde s-a dat un chef de zile mari.



Gurmanzii au făcut coadă la cârnăciori și bere, servite gratuit.



"Primul an, eu întâlnesc aşa frumos, cum s-a întâlnit anul acesta".



Iar iubitorii de artă au admirat o expoziţie cu obiecte confecţionate manual. Vasilisa Bacşanean şi-a expus creaţiile din lozie, piatră şi chiar din scoici.



"Eu am fost la mare la Sergheevca şi cum le-am văzut acolo, mi-a venit ideea că voi face ceva", a spus Vasilisa Bacşanean, locuitoare a satului Cristeşti, raionul Nisporeni .



Localnicii s-au bucurat să vadă la sărbătoarea lor oaspeți speciali, printre care şi președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a venit să-i felicite personal pe băştinaşii săi. El le-a urat prosperitate și le-a dat asigurări că lucrurile bune vor continua.



"Bună seara, oameni buni. Îmi pare bine să vin pe meleagurile natale, pe meleagurile Nisporeniului, îmi place să văd oamenii gospodari. Iar fiindcă astăzi este sărbătoare, la moldoveni este o tradiţie de a veni cu cadouri. Domnul primar a spus că: "Avem nevoie de vreo zece maşini de pietriş, ca să facem multe lucruri" şi până aici am ajuns cu 20 de maşini. Mai venim cu cinci calculatoare pentru şcoală şi 50 de mii de lei pentru ce va considera dumnealui să facă bine în localitate. La mulţi ani, sănătate", a declarat președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.



Oamenii au ținut neapărat să-i mulțumească pentru suportul constant și să-i strângă mâna liderului democraților.



Sătenii s-au distrat până seara târziu pe melodiile mai multor artişti îndrăgiți, printre care Adriana Ochişanu şi Nelly Ciobanu.



"Am venit în ospeţie, ca să vedem sărbătoarea, dar este foarte frumoasă."



"O seară plăcută şi mulţumim, şi domnului Plahotniuc că a venit în satul Cristeşti la noi."



Și la Valea-Trestieni s-a dansat până aproape de miezul nopții. Localnicii spun că sunt mândri de satul lor şi îşi doresc ca acesta să prospere.



"Minunat, mulţumim de sărbătoare, este frumos."



"Dorim să prospere, oameni voioşi, buni la suflet, să fie primitiori şi doresc numai bine."



"Pentru noi este o zi însemnată. Ne mândrim foarte mult, pentru că satul nostru este un sat frumos, plin de tineret."



Și aici, printre oaspeții de onoare a fost conducerea Partidului Democrat.



"Mă bucur foarte mult că am adunat atât de multă lume la această sărbătoare frumoasă pentru satul Valea-Trestieni, hramul satului cu numele Sfintei Marii. Nu ştiu dacă o altă localitate mai are un hram atât de frumos organizat, cum este la noi în sat", a afirmat Maria Chircu, primarul comunei Valea-Trestieni.



"Vă mulţumim pentru faptul că sunteţi alături de noi, că sunteţi alături de doamna primar, că faceţi lucruri frumoase aici. Eu ştiu că sunt multe proiecte începute, care derulează. Chiar din spusele doamnei primar şi stadionul pe care l-am promis anul trecut, deja este posibil de alergat şi de jucat fotbal şi vreau să felicit echipa de fotbal că au un stadion frumos, donat de domnul preşedinte al PDM, domnul Vlad Plahotniuc", a afirmat Vasile Bîtcă, preşedintele organizaţiei teritoriale a Partidului Democrat din Moldova, Nisporeni.

"Vreau să îi mulţumesc doamnei primar pentru invitaţia pe care mi-a făcut-o şi posibilitatea de a vă felicita astăzi cu ocazia sărbătorii. Îmi pare bine să revin tot timpul pe meleagurile natale. Eu sunt nu departe de aici. Copilăria mi-am petrecut-o tot nu departe, adolescenţa şi toate amintirile mi-au rămas nu departe. Păstrez cu mine tot ce este frumos, ce am luat de la ţară şi, tot timpul când este o posibilitate să readuc şi să reîntorc ceva satului, meleagului, o fac cu mare bucurie", a declarat președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



Mândri de băștinașul lor, sătenii din Valea-Trestieni au memorat întâlnirea cu președintele Partidului Democrat în fotografii.



Ieri, creştinii ortodocşi au marcat Sfânta Maria Mare. Cu această ocazie, în mai multe localităţi din ţară a fost sărbătorit hramul.