La cot sau sub barbă. Așa poartă măștile mai mulți moldoveni

La cot sau în geantă. Aşa poartă masca mulţi moldoveni iresponsabili de la sate. În faţa camerelor de luat vederi, oamenii afirmă că respectă cu stricteţe toate regulile de prevenţie. Sătenii din Pepeni cred în exista bolii şi spun că merg mai des la biserică să se roage."- Dar lumea crede în COVID? - Crede. Se duc la biserică, stau la distanţă, slujba se face afară, sub cerul liber, nu intră nimeni în lăcaşul sfânt.""Trebuie să ne atârnăm mai serios faţă de această pandemie. La noi în localitate nu este local de nunţi, iar acasă nu se fac nunţi şi cumetrii. Nu se aude. "Altceva spun însă cei care lucrează în sistemul medical: tot oamenii de rând se fac vinovaţi de cifrele înfricoşătoare anunţate zi de zi de Ministerul Sănătăţii."Cred că nu păstrăm distanţa. Tot se spune că nu se dă voie să se facă nunţi, dar am fost la nuntă şi cum se făceau nunţile până la pandemie, aşa se fac şi acum şi nu am mai văzut mască sau alte metode de protecţie. "În centrele raionale vezi mai des oameni purtând măşti."Iată aşa, să fie gura şi nasul acoperit. ""Dacă noi nu o să ne apărăm, nimeni nu o să ne apere. Medicina deja nu mai este în stare să facă faţă, cred eu."Totuşi, unele măşti sunt purtate pe cotul mâinii."Mă îngrijorează situaţia, iaca, ţin masca pe mână. - Unde purtaţi masca? O purtaţi întotdeauna? - Am venit acum de la Chişinău şi sunt un pic obosită."Iar aceste două femei care aşteaptă autocarul în autogară dau asigurări că ştiu ce trebuie să facem ca să nu ne îmbolnăvim de COVID-19. Uită însă de o regulă esenţială: masca purtată pe barbă e purtată degeaba."Parcă la început mai credeam, dar acum parcă... - Dar respectaţi măsurile? - Masca de protecţie şi mâinile spălate mai des. "Pentru a opri răspândirea noului coronavirus trebuie să purtăm măşti de protecţie, să ne spălăm cât mai des pe mâini sau să folosim o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool.