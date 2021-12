La colindat, prin sat. În Suruceni tradiţiile strămoşeşti sunt respectate cu stricteţe

De Crăciunul pe stil nou, cete de colindători au mers din casă în casă pentru a vesti naşterea Domnului. În satul Suruceni, raionul Ialoveni, tradiţiile strămoşeşti sunt respectate cu stricteţe.



"He he he! Primiţi colindătorii?

- Da! Primim, primim!"



Familia Beiu sărbătoreşte Crăciunul pe stil nou, iar în fiecare an aşteaptă cu nerăbdare cetele de colindători.



Gazdele i-au răsplătit pe colindători cu dulciuri şi bani.



"Vă rog să serviţi câte ceva. Un crăciunel, să luaţi la colindători.

- Petrică, tu iai crăciunul. "



"Noi ne-am pregătit de dimineaţă. Acum facem prăjituri speciale de crăciun şi e o mare plăcere."



"Sărbători binecuvântate! Ne străduim, ca întradevăr, să nu dispară aceste colinde, fiindcă cu ele am mâncat bomboane şi nuci, când eram mici. "



Cu ocazia Naşterii Domnului, la Suruceni a fost organizată şi o caravană de Crăciun, în cadrul căreia toţi copii din sat au primit daruri. Acestea au fost oferite de către un grup de voluntari, care s-au deghizat în Moş Crăciuni şi Crăciuniţe şi au mers prin sat în remorca unui tractor împodobit.



"Să creşteţi mari! Să ascultaţi de părinţi. Care mai sunt acolo? Hai veniţi încoace!

- Mulţumesc.

- Să creşteţi mari."



" Eu de la moşul am primit un cadou. Mulţumim pentru cadou din tot sufletul. "



"Astăzi l-am văzut pe Moş Crăciun şi pe Moş Nicolae.

- Şi ce ţi-au adus el ţie?

- Nişte bomboane. Un cadou cu multe dulciuri. "



Voluntarii au împărţit peste 400 de cadouri şi i-au felicitat pe săteni cu ocazia Crăciunului. Gospodarii i-au servit cu vin şi dulciuri.



- Crăciun fericit, să vă fie de bine! Cu naşterea domnului.



Caravana de Crăciun a fost organizată la iniţiativa primăriei.



"Suntem la începutul sărbătorilor de iarnă, şi dorim ca lumea din plin să sărbătorească, şi în măsura posibilităţilor, noi să putem să urnim bucuria asta în ei", a declarat primarul satului Suruceni, Sergiu Gorceac.



"Mi se pare ceva frumos, pentru că tradiţiile vechi se uită îmi pare bine că se organizează. Copiii sunt bucuroşi, ne aşteaptă şi sper să continue cu aceată tradiţie."



Caravana de Crăciun a fost organizată în satul Suruceni pentru a-l doilea an consecutiv. Toate darurile împărţite copiilor au fost donate de către un agent economic.