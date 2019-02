La Chişinău s-a desfăşurat Cupa Europei de Est la vovinam, un stil vietnamez de arte marțiale

Embed:

Premieră pentru Republica Moldova! La Chişinău s-a desfăşurat Cupa Europei de Est la vovinam, un stil vietnamez de arte marțiale. Competiţia a reunit 65 de sportivi cu vârstele de până în 16 ani din ţara noastră, România şi Belarus.



Luptătorii au concurat în două probe: quyen, care înseamnă demonstraţia tehnicii în duel cu un adversar imaginar, şi lupta propriu-zisă.



"Pentru mine luptele vietnameze sunt altceva decât alte lupte. Aici mă simt mai liber, tehnica este interesantă, luptele sunt încinse. Pentru mine acest campionat este un mare pas înainte, deoarece ne uităm în viitor, e un succes", a spus luptătorul, Republica Moldova, Cristian Popa.



"Eram un copil foarte moale. De când m-am apucat, am început să fiu mai puternic mental şi fizic", a spus luptătorul, România, Vlad Brătanu.



Invitat special la eveniment a fost Florin Macovei, preşedintele federaţiei române de specialitate şi şeful forului european de profil.



"Federaţia europeană deja o dată la 2 ani desfășoară competiţii de copii şi seniori. Am simţit nevoia unei dezvoltări regionale. Pentru Europa de Est a fost o idee extraordinară să organizăm această cupă", a spus preşedintele Federaţiei Europeană de Vovinam, Florin Macovei.



Asociaţia naţională de vovinam a fost fondată în Republica Moldova la sfârşitul anului 2017.



"Aceşti copii se antrenează cu dorinţă şi sârguinţă. Nemijlocit este un mod sănătos de viaţă, care permite copilului să se autopromoveze şi să se autodezvolte", a spus preşedintele AM de Vovinam, Ilie Tataru.



Sistematizat în stil aparte de luptă în 1936, vovinamul a moștenit esența artelor marțiale tradiționale, combinată cu modernitatea, potrivită pentru toți entuziaștii în practicarea artelor marțiale. Este cel mai răspândit stil de luptă din Vietnam.



Vovinamul include practica artelor marțiale cu și fără arme, bazat pe principiul îmbinării durității cu finețea.



Practicanții avansați învață să combine tehnicile și să se apere împotriva adversarilor cu bastonul, cuțitul sau sabia.