La Chişinău a fost organizat primul Vogue Ball din ţară. La eveniment au participat peste 100 de concurenţi

Concurenţii au avut emoţii şi spun că au trecut prin antrenamente intense pentru această zi:"Foarte mult, un an. Am practicat mult şi m-am străduit mult. Îţi place să dansezi? -Da. -De ce? - Pentru că primesc plăcere şi mă simt bine"."M-am pregătit foarte mult, adică la fiecare antrenament chiar şi noaptea mă gândeam ce o să dansez, ce o să fac"."M-am pregătit câteva luni"."Am lucrat din greu. Dansul este o artă şi e foarte frumos şi chiar dacă este o muncă foarte grea, merită"."-Îţi place să dansezi?-Da!-De ce?-Eu am fost la Vogue Ball, mama îmi spune că hai să dansezi şi tu, fetele au dansat frumos la concursuri, eu tot am vrut, dar eram mică"."Pentru mine, ca mamă, este foarte important ca copilul meu să aibă o activitate atât de frumoasă. Este un dans ceva interesant la noi în Moldova, până acum nu au mai fost"."Sunt copleşită de emoţii. Este un bal frumos, pentru prima dată în Moldova.Copilul meu se ocupă de patru ani şi Vogue pentru ea ca un regat în care ea se simte ca peştele în apă, foarte mult îi place acest stil"."Am venit să îmi susţin copilul, fiica se ocupă deja de 3 ani. Este foarte plăcut că au organizat primul Vogue Ball în Moldova".Organizatoarea concursului spune că dansul Vogue este unul deosebit."E foarte multă muncă, merge vorba despre o plasticitate în primul şi primul rând, lucrăm asupra asta. Tehnică, muzică, stil, mers, podium, fotoposing, sunt foarte multe nuanţe.Vogue este un stil de dans unde sunt foarte multe tehnici şi fiecare concurent, fiecare copil, fiecare adult îşi găseşte părticica lui în acest stil", a declarat Liubovi Baltaga, organizatoarea concursului.Concursul de dans în stil Vogue va fi organizat şi anul viitor.