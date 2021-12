La Chişinău a fost inaugurat primul centru de excelență pentru producție digitală media din țară. Atelierul MEDIACOR se află pe teritoriul Universității de Stat din Moldova şi va fi deschis atât studenţilor, cât și specialiştilor din domeniul industriei creative.



Studioul virtual este dotat cu tehnologie de ultimă generaţie.



"Suntem acum într-un studiou virtual, dar noi putem să fim pe muntele Everest. Sau putem fi oriunde în altă parte", a declarat reprezentantul unei companii media, Alex Sîrbu.



Centrul are peste 3 mii de metri pătraţi într-o clădire de patru etaje. Regizorul Sergiu Pascaru va filma luna viitoare pentru o producţie internaţională:



"Este vreun film de ficţiune, cu un scenariu care a luat finanţare din Franţa şi Germania. Acum deja o să avem spaţii ca să producem ceva."



Hub-ul are spaţii speciale pentru crearea şi înregistrarea cântecelor şi efectelor sonore, a animaţiilor şi aplicaţiilor digitale. Studenții de la USM sunt încântaţi de echipamentele pe care le au la dispoziţie.



"Noi demult deja doream să avem aşa un spaţiu în care să ne dezvoltăm, să avem şansa să ne creăm toate ideile în realitate",



Specialiştii din industria creativă din Moldova spun că proiectul le depăşeşte aşteptările.



"Partenerul privat pentru MEDIACOR este Asociaţia Companiilor Creative din Moldova COR. Care va gestiona centrul și care va da acces companiilor media din Moldova să devină rezidenţi", a menţionat coordonatoarea proiectului, Doina Nistor.



Fondurile necesare au fost puse la dispoziţie de Ambasada SUA, USAID, Guvernele Suediei, al Marii Britaniei şi al Moldovei.



"Toți au contribuit la acest proiect şi l-au transformat în realitate. Să avem un centru de excelență ca acesta pentru a sprijini mass-media, viitorul acestui domeniu, cu echipamente moderne este ceva foarte special", a declarat directorul Misiunii USAID în Moldova Scott Hosklander.



"Am ajuns să sprijinim acest centru ca parte a trei proiecte comune cu SUA și Suedia, dar și cu sectorul privat și Guvernul Moldovei pentru a oferi Moldovei un centru de excelență pentru industriile creative", spune mbasadorul Marii Britanii Steven Fisher.



”MEDIACOR este un hub pentru creativitate, inovaţie si artă, pentru diferite exprimări ale talentului în Moldova”, a menţionat managerul de proiecte al Ambasada Suediei, Madalene Eichhorn.

Valoarea totală a proiectului se ridică la trei milioane de dolari.