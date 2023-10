La Chișinău a aterizat încă un avion, venit din Israel. Este a patra cursă organizată de Șor

Joi seara, de la Tel Aviv a sosit a patra cursă charter cu cetățeni moldoveni, organizată de Ilan Șor, se arată într-un comunicat de presă emis de partidulsor.com.

„Cursa TAN4015 cu 275 de pasageri a pornit din Tel Aviv la ora 11:00 și a făcut o scurtă oprire tehnică la Istanbul, fără a debarca pasagerii. Toate permisiunile necesare pentru aterizarea pe aeroportul din Chișinău au fost primite în timp util”, a scris Ilan Șor pe canalul său Telegram.

Oamenii spun că după ce a început războiul din Israel, prețurile la bilete au crescut considerabil.

„Nu este atât de ușor să părăsești Israelul în zilele noastre. Acolo se petrec evenimente teribile, rachetele zboară, situația este foarte tensionată. Biletele se vând acum cu 1.000 de dolari”, a spus unul dintre pasageri.

„A fost înfricoșător în Israel, exploziile s-au auzit toată ziua. Am avut nevoie de 2-3 zile să găsesc o cale de întoarcere. Am aflat despre acest zbor pe internet. Am depus cererea la prânz, iar spre seară mi-au răspuns”, a spus unul dintre pasageri.

„Ambasada nu ne-a ajutat, companiile aeriene nu au răspuns, nimeni nu a vrut să ne ajute. Îi mulțumim lui Ilan Șor pentru ajutor”, a spus o femeie, care căuta de multă vreme să-și aducă fratele din Israel.

Potrivit sursei, de la începutul atacului terorist, aproximativ 2.500 de cetățeni moldoveni, care au lucrat în Israel, s-au adresat lui Ilan Șor cu solicitarea de a fi ajutați să se întoarcă de urgență acasă, iar aproape 1.000 de oameni s-au întors deja în țară.