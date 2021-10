La centrul COVID din Bălţi medicii abia mai rezistă. Pacienţii care ajung la terapie intensivă nu sunt vaccinaţi

Viaţa lor se ţine de un fir de aţă pentru că nu s-au vaccinat la timp. Vorbim despre pacienţii internaţi la terapie intensivă la Centrul COVID-19 din Bălţi. Medicii spun că abia fac faţă numărului mare de internări, iar de la începutul anului au murit câte 2 persoane pe zi din cauza bolii.



''Din numărul total de pacienţi, avem 15 vaccinaţi din 130. Aceşti vaccinaţi care au ajuns la noi nu sunt în terapia intensivă, dacă nu erau să fie vaccinaţi erau să fie aici.''



O pacientă de 55 de ani, conectată la aparatul de oxigen, și-a adunat puterile să ne spună cât de importantă este imunizarea.



''Oamenii să se vaccineze. Aici am nimerit pe data de 30 septembrie. Înainte de asta, cinci zile m-am simţit foarte rău, nu puteam să mănânc. Îmi este foarte greu să respir.''



Deşi numărul pacienţilor care ajung la Terapie Intensivă creşte de la o zi la alta, medicii abia mai rezistă.



''Acum e straşnic. Îi straşnic nu numai pentru pacienţi, dar şi pentru lucrătorii medicali, ei întotdeauna se supun riscului. Atunci când îi intubezi sau îi reintubezi riscul este foarte mare de a te infecta'', spune şeful secţiei Terapie Intensivă de la Centrul COVID Bălţi, Visarion Tica.

Administraţia centrului susţine că majoritatea bolnavilor au nevoie de măşti cu oxigen.



''Pacienţii din ultimul timp care sunt internaţi la noi sunt mai gravi. Evoluţia bolii este mai agresivă. Şi cei care fac forme medii au nevoie de oxigen. Ei periodic folosesc oxigen, dar totuşi se află lângă priza de oxigen.''



Printre pacienţii de la Centrul COVID din Bălţi sunt şi persoane vaccinate.



''Plămânii mi-au fost afectaţi în proporţie de 25%. Am chemat ambulanţa şi am fost internat în spital. Nu regret că nu am rămas acasă. M-am vaccinat în august.''



Directorul Centrului COVID din Bălţi, Serghei Rotari, susţine că aici sunt aduşi bolnavi din toate raioanele de nord:



''În prezent avem acelaşi număr de pacienţi ca înainte. Atunci noi primeam bolnavi din nordul ţării când nu erau deschise secţii de COVID în spitalele raioanele. Dacă în iunie-iulie aveam 30-40 de pacienţi, acum avem 180 de pacienţi doar din municipiul Bălţi. Cel mai dureros este că 552 de oameni au murit în primele nouă luni ale anului.''



Potrivit Ministerului Sănătății, municipiul Bălți este sub cod roșu de alertă epidemiologică. În perioada 11-17 octombrie, incidența cazurilor de COVID din Bălţi a fost de 483 la 100 de mii de locuitori. Același nivel de alertă este și în raioanele Glodeni și Sângerei.