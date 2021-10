La Centrul Covid-19 de la Moldexpo va staționa o mașină de pompieri

La Centrul Covid-19 de la MoldExpo va staționa un echipaj de pompieri gata să intervină în caz de necesitate. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul la ședinței de luni. Acesta a relatat că a solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca o mașină de pompieri să staționeze în apropierea Centrului.

Totodată, toate instituțiile spitalicești din subordinea municipalității Chișinău vor prezenta administrației locale un raport referitor la evaluarea și monitorizarea rețelelor electrice care ar permite intervenții, acolo unde este nevoie, pentru prevenirea incendiilor.

Edilul Capitalei a prezentat condoleanțe familiilor pacienților decedați în urma incendiului care a avut loc la spitalul județean Constanța.

„Am văzut tragedia de la spitalul din Constanța, unde spre mare regret au ars în incendiu 7 pacienți. Exprim în numele Primăriei Chișinău profunde condoleanțe familiilor din România care și-au pierdut rudele în acest incendiu. Este o tragedie fără margini. Exact un an în urmă am emis dispoziția de verificări și controale pentru siguranța antiincendiară în toate instituțiile medicale municipale, inclusiv la spitale. Au fost executate inspecții, emise prescripții pentru securizarea electrică. Anunț directorii de spitale să monitorizeze situația zilnic, să evalueze totul, respectarea regulilor antiincendiare sub răspunderea personală. Rog în termen foarte scurt, nu mai târziu de data de 10, să fie prezentat un raport în acest sens.”, a declarat Ion Ceban.

Amintim că vineri, 1 octombrie, nouă pacienți internați la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Constanța au decedat în urma unui incendiu cauzat de un scurt circuit la rețelele electrice.