Moldovenii sunt în continuare solidari cu refugiaţii din Ucraina. La centrele de colectare a produselor din Capitală cetăţenii ucrainenii pot să-şi aleagă îmbrăcăminte şi încălţăminte. Voluntarii spun că, în prezent, cele mai necesare sunt produsele alimentare.La centrul de colectare de pe teritoriul Universităţii Tehnice din Moldova am găsit-o pe Corina Sarenco, care a venit de la Odesa împreună cu fiica şi doi nepoţi. Femeile căutau haine şi încălţăminte.''Am decis să părăsim Ucraina într-o oră. Soţii ne-au spus că trebuie să plecăm de urgenţă. Am plecat pentru siguranţa copiilor. Avem un copil sugar. Am luat doar actele şi hainele care sunt pe noi. Căutăm încălţăminte pentru copii.''Refugiaţii spun că pentru o perioadă vor rămâne în Moldova, dar speră să se reîntoarcă acasă.''Nu o să plecăm nicăieri, deocamdată rămânem aici. În Moldova suntem în siguranţă. O să ne stabilim aici, după care o să ne întoarcem acasă.''Voluntarii susţin că la centrele de colectare sunt donate tot mai puţine produse alimentare.''Oamenii aduc mai puţine produse alimentare, probabil că preţurile sunt exagerate şi nu prea aduc. Avem nevoie de produse precum crupele, conservele.''Peste 40 de ucraineni sunt cazaţi la cinematograful din sectorul Râşcani al Capitalei. Refugiaţii spun că sunt asiguraţi cu produse de primă necesitate.''Aici ne-au primit foarte bine. Oamenii sunt binevoitori şi ne ajută. Avem de toate: mâncare, apă caldă. Suntem foarte mulţumiţi.''''În total avem 280 de locuri. În prezent sunt ocupate de 48 de maturi, 16 copii. Avem adăpostiţi pisici şi câini. În prezent suntem aprovizionaţi cu mic dejun, cină şi prânz.''Responsabilii centrului de plasament spun că încearcă să organizeze activităţi distractive pentru copiii refugiaţilor.''Ieri 8 copii au mers la un spectacol la circ, gratuit. A fost amenajat şi un teren pentru joacă pentru copii.''În Capitală sunt deschise patru puncte de colectare a donaţiilor pentru refugiaţi. Unul se află la sediul Moldova Film, de pe șoseaua Hâncești 61, altul este la "Moldexpo" pe strada Ghioceilor 1. Al treilea punct se află la depozitul Universităţii Tehnice a Moldovei, de pe strada Studenților 9/7, iar ultimul e la Palatul Feroviarilor de pe strada Decebal 2.