La câteva ore după spitalizarea lui Navalnîi, CEDO a adresat o serie de întrebări Guvernului rus

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este interesată de condiţiile de detenţie a activistului rus Aleksei Navalnîi. La câteva ore după anunţul spitalizării sale, CEDO a adresat o serie de întrebări Guvernului rus despre soarta lui Navalnîi, printre care şi dacă detenţia îi încalcă dreptul la viaţă.

Cazul activistului rus este abordat în aceste zile şi la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Mai mulţi parlamentari au solicitat Moscovei un răspuns privind în ce măsură condiţiile de încarcerare a lui Navalnîi şi tratamentul la care este supus respectă dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului legate de "dreptul la viaţă" şi interzicerea torturii.

Şi miniştrii de externe ai UE au cerut ca Navalnîi să aibă „acces imediat” la medici „în care are încredere”. Solicitarea a fost transmisă de şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, care a spus că autorităţile ruse sunt responsabile pentru starea de sănătate a lui Navalnîi.



"Suntem foarte îngrijorați de situația de sănătate a domnului Navalnîi. Toate cele 27 de state membre ale UE solicită Federației Ruse să-i ofere acestuia asistența medicală necesară. Am fost la Moscova acum câteva săptămâni cu aceeaşi întrebare, dar nu am fost auziţi. Lucrurile s-au înrăutăţit de atunci."



Germania şi Franţa insistă asupra unui ”tratament medical adecvat” din partea unor medici care să se bucure de ”încrederea” lui Navalnîi şi cer eliberarea imediată a acestuia. Statele Unite au avertizat duminică cu privire la ”consecinţe” în cazul în care Navalnîi ar muri în închisoare. Potrivit avocaţilor săi, Navalnîi suferă de mari dureri la spate, din cauza unei duble hernii de disc. El suferă de asemenea de pierderi ale senzaţiei la picioare şi braţe. Luni, el a fost spitalizat după trei săptămâni de greva foamei şi a acceptat, conform autorităţilor penitenciare ruse, să urmeze „o terapie cu vitamine”. Acestea mai apreciază că starea sănătăţii a lui Navalnîi este ”satisfăcătoare”.