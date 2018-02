LA CASĂ NOUĂ. Serviciul de urgenţă din satul Pelinia, raionul Drochia, are un nou sediu

"Până acuma pe timp de noapte dacă era nevoie apelăm la urgență, acum dacă îi vom avea ca vecini va fi și mai bine", a spus directorul Centrului Comunitar Pelinia, Drochia, Elena Dereveaschii.Timp de trei decenii, medicii și felcerii s-au înghesuit într-o încăpere de doar 50 de metri pătrați şi fără apă caldă. Acum, cei 14 angajați vor avea săli de odihnă spațioase, bloc sanitar şi o mică sufragerie."Poftim intrați, e foarte frumos, încăpător, curat și luminos. Până acum nu am avut așa condiții. Suntem foarte mulțumiți.""Avem bucătărie care e amenajată mai bine față de cea pe care am avut-o unde am lucrat până acum. "Lucrările de reparație și amenajare au durat două luni și au costat 130 de mii de lei. Banii au fost oferiți de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească."Necesitatea de a reamplasare a fost deoarece până acum angajații activau în două cămeruțe, aproape 50 de metri pătrați, în incinta centrului de sănătate din sat, fără grup sanitar, apa caldă", a spus directorul adjunct al CNAMUP, Alexandru Ghidirimschi.Acesta este cel de-al 21 centru de urgență renovat în ultimii doi ani. Autoritățile nu renunţă însă la alte planuri ambițioase."Suntem în construcție și reconstrucție a 20 de sedii, dintre care șase centre noi. Așteptăm ca în luna mai să achiziționăm 60 de automobile pentru serviciul de urgență", a spus deputatul PDM , Boris Golovin."E important să depunem efort pentru a interveni la crearea unei infrastructuri bune, să aveți posibilitatea să ajungeți cât mai urgent la acel pacient care are nevoie de ajutorul dumneavoastră", a spus deputatul PDM , Corneliu Padnevici.Centrul de Urgență din Pelinia deservește peste 13 400 de oameni din comună şi localităţile vecine.