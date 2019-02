La Călărași există un muzeu unicat al polițiștilor din Moldova. Ce exponate pot fi găsite acolo (FOTOREPORT)

V-aţi întrebat vreodată cum arată primul alcootest sau cel pentru realizarea fotorobotului din dotarea forţelor de ordine?! Aceste utilaje, dar şi uniformele oamenilor legii încă din timpul fostei Uniuni Sovietice se numără printre exponatele unui muzeu deschis în incinta Inspectoratului de Poliţie Călărăşi.

"În anii 70 se realiza fotorobotul persoanelor suspecte. Foarte simplu lucrează. Deci, pe panglicile date sunt mai multe fotografii, unde cu ajutorul butoanelor se schimbă ochii, fruntea, nasul", a declarat Valentin Gavriliţă, responsabil muzeu al IP Călăraşi.



Un alt utilaj folosit în aceea perioadă de oamenii legii este cel cu ajutorul căruia întocmeau şi eliberau paşapoartele.



"Prin partea din spate se introducea fila cu fotografia, apasându-se de utilajul dat se aplica ştampila aceasta: herbul şi cu inscripţia paşaport CCCP", a declarat Valentin Gavriliţă, responsabil muzeu al IP Călăraşi.



În muzeu sunt expuse aproape 50 de obiecte vechi. Printre ele se numără şi primul calculator, aparat foto, radar sau cel cu care era stabilit gradul de ebrietate al şoferilor. Dar şi diverse lucruri ale poliţiştilor, care au participat la conflictul de pe Nistru. Muzeul a fost deschis în anul 2016 la iniţiativa angajaţilor instituţiei, între care Valentin Gavriliţă. Poliţistul, ieşit de nouă ani la pensie, dar care a continuat să muncească spune că timp de un an a colecţionat bunurile. O bună parte dintre ele a aparţinut colegilor săi, iar cealaltă - chiar lui. Este şi cazul uniformei din anii 90.



"Prima dată, când am ieşit la traseu îmbrăcat în această uniformă, oamenii se mirau. Unii chiar spuneau că au venit americanii în Moldova, poliţia din America", a declarat Valentin Gavriliţă, responsabil muzeu al IP Călăraşi.



"O altă ţinută valoroasă a muzeului este această uniformă pentru dame. Formată din cinci piese, între care sacou, cămaşă şi fustă. Aceasta era purtată de femeile angajate în sistem între anii 1970 - 1992".



Muzeul este vizitat de copiii din localitate, dar şi delegaţiile străine.



"Am avut oaspeţi şi din America şi din Anglia, şi din Filipine, şi din Anglia. Mai multe ţări. Este o mândrie şi mă bucură faptul că am reuşit să creăm acest muzeu", a declarat Valentin Gavriliţă, responsabil muzeu al IP Călăraşi.



Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Călăraşi planifică să mărească numărul exponatelor, dar şi al vizitatorilor. Totodată,

să înregistreze oficial muzeul.