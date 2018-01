La Briceni în paşi de vals. Balul Vienez a ajuns la cea de-a treia ediţie

Valsul și buna dispoziție au făcut pereche la ce-a de-a III-a ediție a Balului Vienez, desfășurat în raionul Briceni. După patru luni de antrenamente, mai mulți tineri au prezentat un adevărat spectacol de dans. În calitate de spectatori au fost părinții, dar și prietenii lor.



Tinerii au muncit mult pentru a învăța paşii de dans.



"Avem trei dansuri. Începem cu cel polonez, dansul de deschidere, după care valsul și menuetul vienez. Am avut o pregătire care a durat patru luni"



"Am așteptat mult aceste clipe. Emoţiile mă copleşesc. Sunt foarte entuziasmată."



"Ei au avut și lecții de etichetă, astfel încât totul să se desfăşoară conform regulilor balului vienez: începând de la costume și coafuri, până la ţinuta dansatorilor", a spus Sabina Gonciovscaia, Coregaf și oganizator al evenimentului.



Programul evenimentului a fost condimentat cu melodii clasice. Spectacolul i-a bucurat pe oamenii adunaţi în sală.



"Am venit ca și bunică, să-mi văd nepoțica mea. Ea are 17 ani și este debutantă la acest bal"



"Totul este organizat cu o deosebită atenție. Copiii sunt interesaţi de ceea ce fac, iar asta înseamnă că ţara are viitor."



Conducerea raionului susține că acest eveniment a devenit o tradiție pentru oraşul Briceni.



"Acum trei an, ideea de a organiza un astfel de eveniment a venit de la niște intuziaști. Sunt foarte mulțumit că noi am susținut iniţiativa și am organizat acest eveniment inedit", a declarat Mihail Gnatiuc, Președintele raionului Briceni.



Pe lângă cei 32 de tineri debutanţi, la eveniment au participat și discipolii Colegiului Național de Coregrafie din Chișinău.