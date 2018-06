La Biblioteca Naţională au apărut bănci din lemn, din copacii căzuti în timpul ninsorii de anul trecut

foto: publika.md

Povestea copacului căzut în scuarul Bibliotecii Naţionale din Capitală în timpul ninsorii de anul trecut are un final frumos. Câţiva tineri entuziaşti au transformat trunchiul imens al copacului în elemente de mobilier urban. Voluntarii au confecţionat bănci de recreere pentru trecători, o masă și locuri de parcare pentru biciclete.



"Am venit să le văd de aproape, să văd cum sunt lucrate. Nu ştiu cât o reziste lacul, dar pare a fi nişte scaune de durată"



"Este o veridică operă de artă, atrage atenţia şi este fain faptul că este amplasat în public. Este o iniţiativă care aduce un pic de spirit european în ţara noastră."



"Uitaţi-vă ce culoare, ce structură are. Aşa ceva nu poate gândi niciun designer, numai natura poate face asta. Tinerii sunt foarte bravo, le doresc succes în continuare."



La crearea celor şase bănci din faţa Bibliotecii Naţioanale au lucrat mai mulţi sculptori, printre care Pavel Obreja şi Andrei Zbancă. Tinerii au fost ghidaţi de lectorul Universităţii Tehnice Mihai Stamati.



"Copacul cumva a predispus la proiectul asta fiindcă el după ninsorile din aprilie 2017 a stat mult timp doborât în faţa Bibliotecii Naţionale. Am zis că din copacul asta se poate face ceva care să râmână exact în locul în care a crescut."



Directorul bibliotecii a rămas plăcut surprins de gestul tinerilor. Elena Pintilie a declarat că scuarul instituţiei avea nevoie de o împrospătare.



"Apreciez pozitiv această iniţiativă a lui Mihai Stamati de a transforma un copac urban într-un scuar urban, într-un loc de odihnă, într-un loc de creaţie şi într-un loc unde îţi poţi aranja bicicleta când te deplasezi la bibliotecă", a spus directorul Bibliotecii Naţionale, Elena Pintilie.



Proiectul tinerilor a fost inaugurat în data de 14 iunie, de ziua de naştere a scriitorului Spiridon Vangheli.