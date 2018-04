La Bălţi a fost inaugurat un centru de dializă pentru persoanele care suferă de insuficienţă renală

Şansă la viaţă pentru persoanele din nordul ţării, care suferă de insuficienţă renală. La Bălţi a fost deschis un centru de dializă modern, dotat cu aparate de ultimă generaţie.

Acest lucru a fost posibil datorită Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care a încheiat un parteneriat public privat. Costul proiectului este de 1,3 milioane de euro.

"Iată, la pacientă s-a luat, în mod regulat, tensiunea arterială în mod automat, ceea ce este posibil numai în centrele noastre."



Edic Ioniţă are 43 de ani şi, de mai bine de un an, trăieşte fără ambii rinichi. Viaţa acestuia depinde de şedinţele de dializă la care merge. De trei ori pe săptămână, el vine de la Ocniţa pentru tratament. Edic spune că noul centru de dializă este o şansă la o viaţă mai bună.



"Aşa, un pic am ameţeli, dar e mai bine. Ajută tare, să nu fi fost dializa, apu... a spus pacientul Edic Ioniță."



Iar Elena Ţîgaciuc merge la dializă de peste şase ani. Până acum, ea făcea tratamentul la spitalul din Bălţi, unde aparatele erau învechite. Elena spune că, de când face dializa în noul centru, se simte mai bine.



"Aici este totul modern, european, curat, e super. Eu sunt mulţumită", a spus pacienta Elena Țîgaciuc.



Centrul are o capacitate de două sute de pacienţi.



"Sunt echipate cu un soft, care permite pacienţilor să vadă, în timp real, calitatea tratamentului de dializă, în timp ce acest tratament se întâmplă. Practic, ei pot să vadă pe monitoarele aparatulelor un grafic şi foarte uşor pot să identifice cât de eficient este acest tratament de dializă", a spus investitorul Gheorghe Bulat.



"Ne bucurăm că am reuşit să inaugurăm, în zona de Nord a Republicii Moldova, pentru populaţia din această zonă servicii de calitate. Altfel spus, aducem acasă experienţa centrelor de dializă europene, aducem calitatea europeană la noi acasă, astăzi, aici, în oraşul Bălţi, pentru populaţia care are nevoie de aceste servicii", a spus secretarul de stat la Ministerul Sănătăţii, Boris Gîlca.



În Moldova sunt peste 600 de persoane care suferă de insuficienţă renală. Potrivit datelor statistice, în ultimii doi ani, numărul acestora a crescut cu 25 la sută.