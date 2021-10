La 82 de ani, Nicolae Micu a devenit ambasador al agriculturii organice

La 82 de ani, a devenit ambasador al agriculturii organice. Vorbim despre Nicolae Micu, care practică agricultura deja de peste șase decenii. În acest an, fermierul are în grija sa 94 de hectare de secară.

„Eu am trecut prin toate etapele de reorganizare a agriculturii. Am înțeles că fiecare trebuie să-și aducă contribuția pe lumea aceasta, nu doar să consume de pe spatele altuia. Abia de trei ani am trecut și noi la producerea ecologică. Încercăm prin pilda noastră să atragem și pe alți colegi”, a spus Nicolae Micu.



Bărbatul are și o fermă de vite mari cornute, iar gunoiul din grajd e folosit ca îngrășămînt organic pe câmp: "Folosim vreo 3600 până la cinci mii de tone de îngrășămînt organic, gunoi de grajd. Asta câte o data ne ajunge la 100 de hectare, uneori şi mai mult. În tot anul, le rânduim să se primească şi diferite culturi şi diferite câmpuri".



Nicolae Micu a devenit beneficiar al Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu, prin intermediul unei asociaţii de fermieri certificați ecologic.