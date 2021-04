La 52 de ani sparge tiparele. Povestea singurei femei care este şofer de ambulanţă în Moldova

Într-un an dificil pentru toţi, Publika TV a decis să marcheze 11 ani prin poveştile unor oameni de la care avem ce învăţa. Am lansat campania "11 pentru Moldova" prin care vrem să descoperim împreună istoriile unor adevăraţi eroi. Medici, profesori, poliţişti, salvatori - toţi cei care ne demonstrează în fiecare zi că schimbările şi provocările ne fac mai puternici. Ei sunt eroii Publika TV. Sunt oameni care ne oferă lecţii de viaţă prin propriul exemplu. Vă invităm să-i cunoaşteţi pe cei care merită toată aprecierea noastră.



Toţi conducătorii auto îi fac loc în trafic singurei femei şofer de ambulanţă din ţară. Acum aproape un an, Angela Lisă a decis să spargă toate tiparele şi să urce la volanul unei maşini cu girofar. Ea este o nouă eroină a campaniei Publika TV "11 Pentru Moldova".

Angela Lisă conduce din 1995. A muncit ani de zile la volanul troleibuzului, iar la 52 de ani a hotărât că vrea altceva.



"M-am gândit mult şi am ales să merg să întreb dacă e posibil ca o femeie să fie şofer de ambulanţă.", a spus șoferul de ambulanță, Angela Lisă.



A fost posibil şi acum Angela conduce o autosanitară.



"Acum e foarte mult transport şi să lucrezi prin oraş, pe străzile şi drumurile noastre e foarte greu. Dar mie îmi place lucrul meu şi îndeplinesc toate cerinţele care mi se dau.", a menționat femeia.



Astfel, Angela Lisă sparge miturile despre femeile care nu pot conduce. Ea a dovedit că se descurcă uşor pe drumurile aglomerate şi face cu îndemânare slalom printre maşini.



"Dacă îmi spune că e o urgenţă, nici nu se discută. Nu contează, dacă e vorba de copil, matur, bătrân. Mă strădui să ajungem cât mai repede. Dacă mergem la un accident sau în stradă, eu nu mă afectez, dar fac aşa ca să ajut, ca să luăm pacientul cât mai repede şi să mergem la spital.", a spus șoferul de ambulanță, Angela Lisă.



Angela Lisă a venit să lucreze în sistemul medical când ţara noastră a început lupta cu noul coronavirus.



"Parcă vreau să ajut pe cineva, parcă vreau să fac un lucru bun... Mulţi mă întrebau dacă nu îmi e frică din cauza pandemiei. Eu le-am spus că nu mi-e greu, că vreau să mă angajez şofer.", a spus Angela Lisă.



Din cauza numărului mare de îmbolnăviri, turele celor care lucrează pe ambulanţă sunt foarte încărcate. Uneori, echipele au şi câte 20 de chemări în 24 de ore.



"Sunt cazuri în care acum, din cauza epidemiei COVID-19, mâncăm la ora 5 seara. A fost un caz, la ora 8:35 am plecat şi abia la ora 17 am avut timp să mănânc. Noi ştim că trebuie cât mai repede să ajungem la solicitare.", a spus șoferul de ambulanță, Angela Lisă.



Iar colegii de la Substația de Asistență Medicală Urgentă Botanica sunt bucuroşi că alături de ei lucrează singura femeie şofer de ambulanţă din ţară.



"La noi toţi sunt egali, absolut egali şi contează dacă este doamnă sau domn. Noi suntem echipă formată din medic, asistent medical şi şofer care sunt instruiţi să acorde asistenţă medicală de urgenţă.", a spus felcerul superior Substația AMU Botanica, Ion Buciușcan.