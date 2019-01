La 15 ani fuma subsanţe interzise, iar acum a pus pe roate propria afacere. Povestea de viaţă a unui fost deţinut moldovean

Embed:

După ce a stat patru ani la închisoare şi a fost prizonierul drogurilor, a reuşit să scape de vicii şi a pus pe roate propria afacere. Vladimir Gaiţ are 46 de ani şi gestionează o companie specializată în lucrări din sticlă. Majoritatea angajaţilor săi sunt şi ei foşti deţinuţi sau persoane care au consumat narcotice. Toţi, prin muncă, au revenit la o viaţă normală.



Vladimir Gaiţ şi-a deschis afacerea acum 11 ani. După ce a stat după gratii pentru escrocherii şi furturi, bărbatul a decis să-şi schimbe viaţa.



"Am început să fac afacere nu de dragul banilor. Pur şi simplu, am avut dorinţa de a-i ajuta pe oameni. Am înţeles că sunt oameni ca mine, care s-au confruntat cu aceleaşi probleme", a spus Vladimir Gaiţ, om de afaceri.



Bărbatul povesteşte că a început să fumeze substanţe interzise de la 15 ani, ulterior a trecut la droguri grele.



"Mi-am dorit să am o viaţă plină de adrenalină, nu voiam să lucrez, doream să obţin uşor bani şi, astfel, încetul cu încetul, la 21 de ani am încercat deja droguri mult mai puternice. Asta m-a costat zece ani din viaţă", a spus Vladimir Gaiţ, om de afaceri.



Vladimir spune că în închisoare a înţeles că a greşit drumul. A lucrat o perioadă hamal. Şeful său l-a ajutat să treacă peste problema cu drogurile, după ce l-a trimis la reabilitare. În 2004, şi-a deschis afacerea, iar acum are 40 de angajaţi, majoritatea persoane cu trecut dificil.



"Eram atât de obosit, încât erau nopţi când, pur şi simplu, plângeam şi căutam o cale de ieşire. El a fost primul om la care m-am adresat", a spus Eugen Pastuhov, director executiv.



"Aici e aşa un loc unde vii cu plăcere şi te simţi ca într-o familie", a spus Valentina Arabadji, angajată.



"El m-a ajutat aici să mă angajez, să câştig nişte bani, să mai învăț ceva nou, de folos", a spus Vitalie Mişin, angajat.



Recent, Vladimir Gaiţ a primit o diplomă de merit din partea ONU, pentru contribuţie la îmbunătăţirea societăţii.