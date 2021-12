În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA, pentru a aminti oamenilor din întreaga lume să fie uniţi în lupta împotriva HIV/SIDA, atât prin oferirea de susţinere bolnavilor cu HIV, cât şi prin activităţi de comemorare a persoanelor care au murit din cauza SIDA, notează site-ul worldaidsday.org.



Sloganul sub care se desfăşoară, în 2021, Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA este "Rock the Ribbon", mesajul fundiţei roşii purtate fiind de solidaritate cu persoanele care trăiesc cu HIV, la nivel mondial.



Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA reaminteşte populaţiei şi instituţiilor guvernamentale că virusul HIV există, că e nevoie în continuare de strângere de fonduri, de campanii active, de prevenţie, de luptă împotriva prejudecăţilor şi îmbunătăţirea educaţiei pentru sănătate şi prevenţie.



La nivel mondial, se estimează că există 38 de milioane de persoane care trăiesc cu acest virus. Cu toate că el a fost descoperit în 1984, până în prezent a făcut peste 35 de milioane de victime. În prezent, studiile ştiinţifice avansate în tratamentul HIV şi legislaţia care protejează persoanele cu HIV au făcut ca numărul cazurilor mortale să scadă.



Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA a fost inaugurată în 1988, în cadrul Conferinţei mondiale privind SIDA, de la Londra. Ziua se marchează, pe de o parte, pentru a sărbători reuşita referitoare la accesul crescut la tratament şi servicii de prevenţie.

Pe de altă parte, se are în vedere conştientizarea efectelor devastatoare ale SIDA şi susţinerea măsurilor de combatere a acesteia. În fiecare an, se desfăşoară campanii pentru a atrage atenţia asupra riscurilor de transmitere a virusului HIV şi asupra posibilităţilor actuale de prevenţie şi tratament, menţionează site-ul worldaidsday.org, citat de Agerpres.ro.