L-au chemat la raport pe premier, după care n-au mai vrut să-l asculte. Opoziţia a părăsit inexplicabil sala plenului Parlamentului

Au solicitat de nenumărate ori ca premierul Pavel Filip să vină cu un raport de activitate în faţa lor, dar, în ziua prezentării acestuia, deputaţii din Opoziţie au părăsit sala de şedinţe a Parlamentului. Şeful legislativului, Andrian Candu, a declarat că aleşii au dat dovadă de cinism şi ar trebui să renunţe la salariul pentru ziua în care au boicotat şedinţa de plen.

Deputaţii socialişti nici măcar nu au socotit de cuviinţă să intre în sala Parlamentului. Înainte de şedinţă, aceştia au organizat un briefing, în care au recunoscut că l-au aşteptat pe premier în legislativ de mai multe ori.



"Noi am iniţiat de mai multe ori audieri ale Guvernului şi personal a dlui Filip. Considerăm că este prea târziu", a menţionat Vlad Bătrâncea, deputat PSRM.



Liberalii, fără lipsă de modestie, au spus că recunosc doar realizările lor, nu şi pe cele ale guvernării. Atitudinea a stârnit amuzamentul celor prezenţi în sala de plen.



"Nu vrem ca să se laude cu munca noastră. Noi, PL-ul, vă lăsăm să vă descurcaţi singuri aici, cu majoritatea dvs., domnule prim-ministru, succes şi Doamne ajută", a precizat Mihai Ghimpu, preşedintele fracţiunii PL.



"Nici nu ştiţi cum domnul prim-ministru poate voia să laude fracţiunea Partidului Liberal şi colegii liberali", a declarat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.



Premierul aşa şi a procedat: "Mulțumesc colegilor din PDM, partenerilor din PPEM, dar și foștilor parteneri din PL, cu care am lucrat o perioadă în această guvernare".



Liberal-democraţii au călcat pe urmele liberalilor.



"Constatăm că în raport se face mai mult o dare de seamă a activităţii Parlamentului şi nu a Guvernului, deoarece sunt enumerate legile adoptate şi nicidecum implementarea care este funcţia de bază de Guvernului", a subliniat Tudor Deliu, preşedintele fracţiunii PLDM.



"Au aşteptat trei ani şi la sfârşit nu mai au răbdare colegii. Sperăm foarte mult că vor depune şi cerere de renunţare la salariu pentru ziua de astăzi", a menţionat Andrian Candu.



Nici puţinii comuniştii din Parlament nu au găsit mai multă voinţă pentru a asculta raportul premierului.



"Analizând această activitate de 3 ani de zile, am văzut mai multe show-uri, dar nu măsuri concrete întreprinse de aşa-numitul Guvern. La revedere", a conchis Vladimir Voronin, liderul PCRM.



"Dle prim-ministru, vreau să menţionez în mod straniu ce înseamnă percepţie şi cinism, deoarece raportul de activitate al Guvernului a fost solicitat de opoziţia parlamentară care după cum vedeţi are un interes deosebit faţă de nevoile cetăţenilor şi a oamenilor în general. Asta este atitudinea lor", a specificat Andrian Candu.



Parlamentul s-a reunit în 14 decembrie în ultima şedinţă din sesiunea de toamnă.