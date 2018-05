Kylie Minogue sărbătorește împlinirea a 50 de ani cu un pictorial nud. Cum arată cântăreața (FOTO)

Cântăreața australiană Kylie Minogue a împlinit 50 de ani, ocazie cu care și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine provocatoare, dintr-un pictorial nud, în care apare acoperită doar de o chitară.

And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50..... Let's go! pic.twitter.com/piZy3FMtHu

„Așa începe o nouă decadă. Sunt foarte recunoscătoare pentru toate oportunitățile pe care mi le-a dat viața până acum. 50...Tot înainte!”, a scris Kylie Minogue pe Twitter.

Kylie Minogue și-a început cariera în 1986, cu un rol în serialul Neighbours, și a fost model până a început să cânte și a devenit celebră în întreaga lume.

Cântăreața a postat mai multe imagini pe Twitter: fotografii din concerte, din videoclipuri, precum și prima imagine făcută după ce a învins cancerul de sân, cerându-le fanilor să doneze organizațiilor care se ocupă de găsirea unui tratament pentru eradicarea bolii.

This decade also bought the challenge of breast cancer. With the help of family, friends, medical teams and of course all of you, we made it through. There are some great organisations who are there to help, such as @BCCare. IF you need a ???? idea, ???????????? https://t.co/OmDtewFCzg pic.twitter.com/CabY1CB9Wq