Kylie Jenner nu se simte în siguranță. Vedeta a solicitat un ordin de restricţie

Kylie Jenner, în vârstă de 22 de ani, a declarat că a fost afectată emoţional de acest incident petrecut marţi şi a început să se teamă pentru siguranţa sa.Bărbatul a reuşit să ajungă până la casa lui Jenner din Calabasas, în apropiere Los Angeles, şi a bătut pur şi simplu la uşă, scrie agerpres.ro Confruntat cu agenţii de pază de la reşedinţa vedetei, intrusul ar fi declarat că se afla acolo pentru a vorbi cu Jenner. Ulterior, bărbatul a fost escortat în afara proprietăţii.În documentele judecătoreşti, Jenner a precizat că nu are "nicio relaţie" cu bărbatul şi că nu s-a întâlnit şi nici nu a comunicat cu el. "Nu există absolut niciun motiv pentru ca acesta să mă contacteze sau să vină la mine acasă", a adăugat ea.Deşi nu este clar dacă fiica lui Kylie Jenner, Stormi, în vârstă de un an, era acasă la momentul incidentului, Jenner a precizat: "Am un copil mic şi mă tem şi pentru siguranţa sa".Vedetei i s-a acordat un ordin de restricţie temporară în virtutea căruia bărbatul acuzat trebuie să păstreze o distanţă de cel puţin 100 de metri de ea.