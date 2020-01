Kylian Mbappe şi-a lansat propria fundaţie de caritate

Foto: cransfermarkt.com

Fotbalistul francez Kylian Mbappe şi-a lansat propria fundaţie de caritate. Starul lui Paris Saint-Germain a ales 98 de copii din regiunea Île-de-France, băieţi şi fete, din diferite clase sociale, pe care îi va ajuta să-şi realizeze visurile.



"Sunt 98 de copii tocmai pentru că eu m-am născut în 1998. numerologia pentru mine este importantă. Jumătate din ei sunt băieţi şi jumătate - fete. De mic, am visat mereu, visez şi acum la unele lucruri. Am familia mea şi prietenii aproape, ei mă ajută să visez, rămânând copil. Aflându-mă acum în această poziţie socială, vreau să dau ceva înapoi şi să-i ajut pe cei mici. Este o mare plăcere pentru mine să fac asta", a declarat Mbappe.



Mbappe, care în 2018 a devenit campion mondial cu echipa naţională de fotbal a Franţei, spune că are multe visuri.



"Acum am 3 visuri: Liga Campionilor, Campionatul European şi Jocurile Olimpice. Nu-i rău, nu? Să se împlinească. Unii spun că visurile nu se realizează şi, la moment, chiar pare aşa, dar eu voi încerca să ating aceste performanțe", a precizat fotbalistul.



La evenimentul în cauză, Mbappe a vorbit şi despre primul său idol din fotbal: "Am visat să ajung ca Zidane, deoarece sunt francez. Iar dacă eşti francez, idolul tău în fotbal nu poate fi decât "Zizou", cred eu. După el, urmează Cristiano Ronaldo. Am avut ocazia să joc împotriva lui. Îmi placeau şi fotbaliştii brazilieni, tocmai pentru că echipa Braziliei mereu i-a făcut pe oameni să viseze".



În 2018, Mbappe a donat mai multor organizaţii caritabile toate câştigurile sale de la Cupa Mondială, adică primele de meci și bonusul pentru cucerirea titlului, ceea ce a însumat circa 400 de mii de euro.

