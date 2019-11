Kyle Busch a cucerit titlu în NASCAR. Pilotul a câştigat ultima cursă desfăşurată la Homestead

foto: autosport.ro

Kyle Busch a cucerit titlu în NASCAR, cel mai popular campionat automobilistic din Statele Unite ale Americii.



Sportivul în vârstă de 34 de ani s-a impus în ultima cursă a sezonului, desfăşurată în oraşul Homestead din statul Florida. Pe locul secund s-a clasat Martin Truex, iar podiumul a fost completat de Erik Jones. Bush a devenit campion pentru a doua oară, după succesul obţinut în 2015.



"Am făcut ceea ce trebuie să facem în fiecare săptămână. Uneori nu am avut cea mai bună prestaţie. În această cursă maşina a mers perfect şi am avut posibilitatea să virez pe traseu."



Kyle Busch a triumfat sub privirile fiului său de 4 ani, Brexton.



"- Am venit aici pentru tatăl meu.

- Pentru mine? Nu te cred!

- Da.

- Pentru cine am câştigat?

- Nu ştiu. Pentru grupul organizat de fani Rowdy Nation."



Sezonul de NASCAR a inclus 36 de etape.