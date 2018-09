KVIAT REVIN ÎN MARELE CIRC. Pilotul rus va evolua pentru echipa de F1 Toro Rosso

foto simbol: motorionline.com

Daniil Kvyat revine în "Marele Circ"! Pilotul rus se întoarce la echipa Toro Rosso din sezonul următor. El îl va înlocui pe francezul Pierre Gasly, care va merge la Red Bull Racing.



Celălalt pilot de la Toro Rosso, britanicul Brendon Hartley, nu este sigur de locul său în sezonul viitor, astfel că nu se cunoaşte încă pe cine va fi coechipierul lui Kviat în 2019.



Pe lângă Toro Rosso, deocamdată, încă 2 echipe nu şi-au definitivat componenţa pentru anul următor. Este vorba de Force India şi Williams.



Daniil Kviat are 24 de ani şi şi-a început cariera în Formula 1 în 2013. După un sezon la Toro Rosso, el a ajuns la Red Bull Racing. În 2016 a revenit la Toro Rosso, însă a reziliat contractul anul trecut din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare.



Kviat are în palmares o clasare pe locul 2 în Marele Premiul al Ungariei în 2015 şi locul 3 în cursa din China un an mai târziu.