Kristina Timanovskaia a susținut o conferință de presă la Varșovia. Când se va întoarce în Belarus

Sportiva belarusă Kristina Timanovskaia a susținut o conferință de presă la Varșovia. Aceasta le-a spus reporterilor că se va întoarce în Belarus atunci când va fi sigură că nu o paște niciun pericol și a povestit cum a luat decizia să refuze să zboare acasă.



"Când mi-au dat timp să-mi fac valiza, am încercat să tărăgănez cât mai mult, am sunat părinții și soțul. Ne-am consultat și ne-am gândit ce să facem. Inițial, s-a luat decizia de a reveni acasă. Când deja mergeam spre mașină, m-a sunat bunica, au fost cinci secunde, ea a reușit să-mi spună că nu trebuie să mă întorc în Belarus. Mi-am dat seama că a spus-o dintr-un motiv. Poate cineva i-a spus ce mă așteaptă dacă mă întorc", a spus Kristina Timanovskaia.



Timanovkaia a ajuns miercuri la Varșovia sub protecția diplomatică a Poloniei, după ce a refuzat să se întoarcă în Belarus. În capitala poloneză, Timanovskaia a fost întâmpinată de Pavel Latușka, fost ambasador și ministru al Culturii în regimul Lukașenko, trecut de partea Opoziției după ce a văzut protestatari torturați. Deși inițial urma să zboare direct la Varșovia, ulterior ea și-a schimbat cursa și a făcut o escală la Viena.

Polonia i-a acordat o viză umanitară atât sportivei cât și soțului ei, Arsen Jdanevici, care a fugit și el la Varșovia prin Ucraina. La sfârșitul săptămânii trecute, Kristina Timanovskaia a fost obligată să părăsească Jocurile Olimpice după ce a criticat Comitetul Olimpic din țara sa. Tânăra a fost dusă cu forța pe aeroportul de la Tokyo, dar a refuzat categoric să urce la bordul unui avion care să o ducă acasă. A fost nevoie de intervenția poliției nipone pentru a preveni îmbarcarea. Mai multe țări europene s-au oferit să-i acorde azil politic.