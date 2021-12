Krasnoselski spune că regiunea transnistreană poate să plătească datoria de miliarde de dolari către Gazprom, dar cu o CONDIŢIE

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, susţine într-un interviu pentru Ria Novosti că regiunea transnistreană e gata să plătească datoria de peste 7,7 miliarde de dolari către Gazprom. Pentru asta însă, pune condiţii guvernului de la Chişinău.

"Ca să achităm această datorie trebuie să avem negocieri directe cu Gazprom. Eu am trimis o scrisoare prim-ministrului Natalia Gavriliţa, ca să ne dea licenţa necesară pentru a avea relaţii directe cu Gazprom să importăm gaz în regiunea transnistreană. Dar nu am primit un răspuns, ceea ce poate fi înţeles ca un refuz", a menţionat Vadim Krasnoselski.



Am solicitat de la Guvern o reacţie la declaraţiile lui Krasnoselski, dar nu am primit un răspuns. Experţii în energetică sunt de părere că de fapt, separatiştii nu au nicio intenţie de a plăti datoriile către Gazprom, pentru nu au cu ce. Victor Parlicov consideră afirmaţiile lui Krasnoselski drept o sfidare la adresa Chişinăului. Potrivit expertului, tariful plătit acum de locuitorii din stânga Nistrului de un leu pentru metru cub de gaz nu reflectă costurile.



"Real, potenţialul economic al regiunii transnistrene nu cred că ar permite aşa ceva. Mai mult decât atât, cred că dacă astăzi tarifele interne din regiunea transnistreană ar acoperi măcar costurile de livrare a gazelor la hotar, cea mai mare parte a activităţii economice din regiunea transnistreană s-ar opri. E un fel de bravadă", a spus Victor Parlicov, expert în nergetică.



Anterior, vicepreşedintele Parlamentului, Mihai Popşoi, a declarat că dacă Guvernul de la Chişinău şi-ar asuma datoria de 7,7 miliarde de dolari a regiunii transnistrene, datoria externă a ţării s-ar dubla, iar asta ar duce la faliment. Datoria totală e aproape echivalentă cu PIB-ul anual al Moldovei. Gazprom susţine că şi partea dreaptă a Nistrului are o datorie de peste 700 de milioane de dolari. Cuantumul acesteia va fi stabilit în urma unui audit, iar abia apoi se va negocia graficul de rambursare.