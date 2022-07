Klaus Iohannis: Am abordat modalitățile în care efectele acestui război pot fi resimțite cât mai puțin de cetățenii Republicii Moldova

România va continua să sprijine Republica Moldova prin toate pârghiile de care dispune. Declarația a fost făcută de președintele României, Klaus Iohannis, care a susținut la București o conferință de presă alături de șeful statului, Maia Sandu.

"Am o deosebită plăcere să primesc vizita dumneavoasră aici la Cotroceni. Am avut discuții consistente, cu accente pe pe teme de interes bilateral. Ne coordonăm îndeaproape și găsim împreună cele mai bune soluții și idei de urmat. Relația noastră este cu atât mai importantă în contextul regional deosebit de dificil, în contextul generat de războul din Ucraina. În discuțiile de azi am abordat modalitățile în care efectele acestui război pot fi resimțite cât mai puțin de către cetățenii Republicii Moldova. România va continua să sprijine Republica Moldova prin toate pârghiile de care dispune", a menționat Klaus Iohannis.