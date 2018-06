Kim Jong-un a sosit în Singapore pentru summitul istoric cu Donald Trump (VIDEO)

Înainte de marele eveniment, Trump a spus că are toată încrederea că întrevederea va da rezultatele pe care le aşteaptă o lume întreagă.



"Am misiunea de a face pace. Purtăm în inimile noastre grija a milioane de oameni. Trebuie să dobândim denuclearizarea acestei ţări. Am speranţa că în viitorul apropiat Coreea de Nord va deveni o ţară paşnică şi extraordinară", a declarat preşedintele Statelor Unite.



Summitul a creat multă agitaţie şi emoţii printre locuitorii din Singapore. Pe străzile din centrul oraşului au fost surprinşi doi actori, sosii ale lui Donald Trump şi Kim Jong Un. Aceştia s-au plimbat ţinându-se de mână şi nu s-au sfiit să pozeze cu trecătorii şi să dea interviuri.

Timp de trei zile, cât va dura summitului, vor fi impuse restricţii circulaţiei aeriene, iar în anumite zone, accesul aeronavelor va fi complet închis. Totodată, un mare perimetru din jurul hotelului în care vor fi cazaţi oficialii va fi complet izolat.

Autorităţile din Singapore au venit şi cu un mesaj pentru cei doi lideri de stat. Întrucât evenimentul are loc cu scopul de a aduce pacea, în vârfurile a două tunuri de război instalate în centrul oraşului au fost puse buchete de flori.