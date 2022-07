Kievul face un plan de eliberare a teritoriilor ocupate din sudul țării și solicită anumite tipuri de arme

Volodimir Zelenski a cerut Forțelor Armate ale Ucrainei să elaboreze un plan pentru eliberarea teritoriilor ocupate din sudul țării, iar pentru a realiza această sarcină, Ucraina se adresează partenerilor și solicită anumite tipuri de arme. Despre aceasta a declarat, într-un interviu pentru publicaţia "The Sunday Times", șeful Ministerului ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov.

Forțele Armate ale Ucrainei lansează o contraofensivă. În cadrul unui teledon organizat duminică, vicepremierul pentru Reintegrarea Ucrainei, Irina Vereșciuk, a numit regiunile locuitorii cărora trebuie imediat să se evacueze. În principal este vorba de Herson și Donețk. Vinerea trecută, același apel a fost adresat locuitorilor din Zaporojie.

Între timp, armata rusă atacă regiunile Donețk și Lugansk. Potrivit șefului administrației militare Donețk, Pavel Kirilenko, orașul Soledar a fost de două ori bombardat. O persoană a murit, două au fost rănite. Ugledar și sectorul privat din Seversk au fost, de asemenea, atacate. Iar în orașul Ciasov, unde câteva rachete rusești au lovit sâmbătă o zonă rezidențială, bilanţul deceselor a crescut la 19. Operaţiunile de salvare continuă.

Potrivit informațiilor preliminare, sub dărâmături ar putea fi încă 22 de persoane, inclusiv un copil, a anunțat luni dimineața departamentul Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei.

"Eram acasă. O lovitură bruscă. Din fugă, am sărit cu vecina afară. Atunci valul de explozie a ajuns la casa noastră. Am fugit după copii, în casă, militarii ne-au evacuat", a spus o femeie.

"- Am fugit la balcon să văd unde a zburat. Atunci a fost lovitura. Pe tata l-a aruncat în partea ceea, pe mine dincolo. Am ieşit repede din apartament, am deschis toate uşile din scara blocului şi am scos oamenii afară.

- Le deschidea oamenilor uşile.

- Cum am ieşit în coridor, s-a dat a treia lovitură", a declarat un bărbat.

Luptele continuă şi în regiunea Lugansk. Potrivit șefului administrației militare, Serghei Gaidai, trupele ruse sunt amplasate în satul Belogorovka, la 50 km de Slaviansk, și de acolo sunt bombardate așezările din preajmă.

Atacuri intense se dau la Harkov. În noaptea spre luni, o rachetă a lovit un bloc cu șase etaje. O femeie de 86 de ani a fost salvată dintre ruine, iar operaţiunile de salvare continuă.

Şeful administrației regionale, Oleg Sinegubov, a declarat că luni dimineața, trupele ruse au bombardat din nou Harkovul din sisteme de lansare de rachete multiple. Localnicii au fost îndemnaţi să stea în adăposturi. Potrivit lui Sinegubov, în timpul bombardamentelor trei oameni au decedat şi 28 au fost răniţi, inclusiv un adolescent de 16 ani. De menționat că în condiții de război este imposibilă verificarea operativă a declarațiilor lanse de părțile beligerante.