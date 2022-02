Kievul a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor și cere explicații oficiale Moscovei. „Rusia are 48 de ore pentru a răspunde”

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat că a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena, prin care cere Rusiei să explice în detaliu activitățile militare pe care le desfășoară în apropierea teritoriului Ucrainei.

„Am declanșat oficial mecanismul de reducere a riscurilor, în acord cu capitolul 3 al Documentului de la Viena, și cerem Rusiei să ofere explicații detaliate despre activitățile militare în zonele adiacente teritoriului Ucrainei și în Crimeea temporar ocupată”, a anuțat ministrul de Externe Dmitro Kuleba vineri pe Twitter, scrie digi24.ro

We have officially triggered the risk reduction mechanism in accordance with para. III of the Vienna Document, and requested Russia to provide detailed explanations on military activities in the areas adjacent to the territory of Ukraine and in the temporarily occupied Crimea 1/4.

Potrivit Documentului de la Viena, Rusia trebuie să ofere explicații detaliate privind obiectivele, localizarea precisă și datele activităților sale militare, precum și numărul și tipul trupelor implicate, dar și a echipamentelor de care dispun, a mai precizat Dmitro Kuleba.

Șeful diplomației de la Kiev a mai arătat că „Rusia are 48 de ore pentru a răspunde”. În caz contrar, Ucraina va solicita Rusiei și celorlalte state membre al Documentului de la Viena să convoace o întrunire extraordinară, în care Moscova să ofere explicațiile cerute.

Potrivit Ministerului român de Externe, Documentul Viena (VD) se referă la măsurile de creştere a încrederii şi securităţii (CSBM) în spaţiul OSCE. Negocierile privind măsurile CSBM s-au desfăşurat la Viena încă din 1990, rezultând Documentul de la Viena 1990 care ulterior, în 1992 şi 1994, a fost revizuit şi aria lui de aplicare a fost extinsă. Ca urmare a trei ani de negociere, la Summit-ul OSCE de la Istanbul (1999) a fost adoptat Documentul Viena 1999 (VD99). Ca urmare a dezbaterilor pe tema actualizării VD99, în cadrul reuniunii speciale a Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii (FSC) din 30 noiembrie 2011, a fost adoptată decizia de republicare a VD în varianta VD 2011. VD 2011 include deciziile de actualizare adoptate în perioada 2010 – 2011, un total de 9 decizii, de natură tehnică. VD 2011 a intrat oficial în vigoare la 1 decembrie 2011.

Statele semnatare ale Documentului sunt țările OSCE, printre care Rusia și Ucraina, dar și România și Statele Unite.

Rusia poate invada oricând Ucraina, iar cel mai probabil scenariu e că invazia va începe cu un bombardament. Sunt anunțuri venite vineri seara chiar de la Casa Albă, în condițiile în care Statele Unite au cerut cetățenilor americani aflați în Ucraina să părăsească țara înainte să fie prea târziu, mai precis în cel mult 48 de ore. Cu toate acestea, americanii spun că încă nu au renunțat la calea diplomatică de rezolvare a conflictului, însă președintele rus este amenințat cu un dezastru economic, dacă va ataca Ucraina.