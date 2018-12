Kevin Spacey DEZMINTE ACUZAŢIILE de agresiune sexuală asupra unui adolescent

Actorul american Kevin Spacey a avut prima sa apariţie publică după acuzaţiile de agresiune sexuală asupra unui adolescent. Într-un monolog în stilul personajului Frank Underwood din "House of Cards", Spacey a respins toate învinuirile care i se aduc. El le-a sugerat tuturor să nu creadă în zvonurile care apar despre el. Reacţia a venit în aceeaşi zi în care s-a anunţat oficial că a fost pus sub acuzare în acest caz.



"Voi nu aţi crede ce e mai rău fără a avea dovezi, nu-i aşa? Nu v-aţi grăbi să judecaţi fără a avea faptele în faţă, nu? Aţi făcut-o? Nu, nu. Voi sunteţi mai deştepţi de atât", a spus Kevin Spacey, actor.

Reacţia a venit în aceeaşi zi în care s-a anunţat oficial că a fost pus sub acuzare în acest caz.



"Unii oameni cred în tot ceea ce se spune şi nu aşteaptă mărturiile tuturor. Ei aşteaptă cu nerăbdare să spun că acuzaţiile sunt adevărate şi să fiu pedepsit după cum merit. Vă îndemn însă să vă potoliţi. Nu este atât de simplu", a zis Kevin Spacey, actor.



Filmuleţul a fost intitulat "Lăsaţi-mă să fiu Frank", un joc de cuvinte între cuvântul "frank", care se traduce din engleză "cinstit" sau "franc" şi numele personajului pe care l-a jucat în "House of Cards", "ucis" de scenariști în ultimul sezon, ca urmare a scandalului din jurul actorului.



"Staţi puţin. Acum că m-am gândit la asta.... Nu m-ai văzut, de fapt, cum am murit. Nu-i aşa? Ţi-a fost dor de mine?”



Actul de agresiune asupra tânărului ar fi avut loc în urmă cu doi ani într-un bar din statul Massachusetts, SUA. Băiatul de 18 ani, care era fanul lui Kevin Spacey, l-a întâlnit pe actor într-un bar din Boston. Artistul i-a propus băiatului să consume băuturi alcoolice, apoi a încercat să-l abuzeze. Primele audieri în acest caz vor avea loc peste două săptămâni.



Din octombrie 2017, când a început mişcarea "MeToo", actorul a fost acuzat de agresiune sexuală de peste 30 de bărbaţi. În urma învinuirilor, artistul a fost exclus din sezonul final al serialului "House of Cards" şi înlocuit din filmul "All the Money in the World". Prin urmare, compania "Netflix" a anunţat pierderi de 39 de milioane de dolari din proiecte în care era implicat Spacey. Anul trecut, artistul a recunoscut public că este homosexual.