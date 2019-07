Actorul american Kevin Spacey a scăpat de procesul în care urma să fie judecat pentru agresiune sexuală asupra unui adolescent. Asta după ce presupusa victimă a refuzat să mai depună măturii împotriva artistului.

Procuratura din statul american Massachusetts a anunţat oficial că renunţă la acuzaţiile formulate împotriva lui Spacey. Actorul a fost acuzat că în urmă cu doi ani ar fi agresat sexual un tânăr de 18 ani. Băiatul, care era fanul lui Kevin Spacey, l-a întâlnit pe artist într-un bar din Boston. Vedeta i-ar fi propus băiatului băuturi alcoolice, apoi a încercat să-l abuzeze.

Pentru acuzaţiile care i s-au adus, Spacey risca închisoare de până la cinci ani. În ziua în care a fost pus sub acuzare, artistul a respins învinuirile printr-un monolog în stilul personajului Frank Underwood din "House of Cards". El le-a sugerat tuturor să nu creadă în zvonuri.



"Voi nu aţi crede ce e mai rău fără a avea dovezi, nu-i aşa? Nu v-aţi grăbi să judecaţi fără a avea fapte, nu-i aşa? Aţi făcut-o? Nu, nu. Sunteţi mai deştepţi de atât", a spus actorul, Kevin Spacey.



Din octombrie 2017, când a început mişcarea "MeToo", actorul a fost acuzat de agresiune sexuală în peste 30 de cazuri. Din acest motiv, artistul a fost exclus din sezonul final al serialului "House of Cards" şi înlocuit în filmul "All the Money in the World". Prin urmare, compania "Netflix" a anunţat pierderi de 39 de milioane de dolari din proiecte în care era implicat Spacey. Anul trecut, artistul a anunţat că este homosexual.