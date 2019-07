Kevin Prince Boateng şi-a găsit rapid un nou club

foto:

Kevin Prince Boateng şi-a găsit rapid un nou club. Mijlocaşul ghanez a semnat un contract pe doi ani cu formaţia italiană Fiorentina. Gruparea "viola" a deversat in conturile lui Sassuolo un milion de euro pentru acest transfer. Boateng a jucat pentru Sassuolo un sezon si a marcat 4 goluri.



Boateng a ajuns în iarna acestui an, sub formă de împrumut, la FC Barcelona. El nu a reuşit să se impună la gruparea catalană şi a jucat în tricoul formaţiei blau-grana doar 303 minute, timp ín care nu a înscris niciun gol.



De-a lungul carierei, Kevin Prince Boateng a mai jucat la Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, AC Milan şi Schalke-04.