Kevin Harvick, în goană după titlu. Pilotul american a câștigat cursa de pe autodromul Pocono Raceway

Kevin Harvick și-a confirmat încă o dată statutul de favorit în goana după titlul de campion al circuitului automobilistic NASCAR. Pilotul american de 44 de ani a câștigat etapa a 14-a a competiției, desfășurată pe autodromul Pocono Raceway, din preajma localității Long Pond, statul american Pennsylvania.



La capătul celor 130 de tururi de pistă, Kevin Harvick l-a devansat pe rivalul său Denny Hamlin cu mai puțin de o secundă.



Este a treia victorie a lui Harvick în sezonul actual și a 52-a în carieră.



„La startul cursei, am fost acolo unde ne-am dorit să fim. Apoi am pierdut câteva poziții, dar am revenit și, grație unor decizii strategice corecte, am urcat pe primul loc și am dominat pe ultimele tururi. E grozav să obțin, în sfârșit, prima mea victorie la Pocono”, a spus pilotul NASCAR, Kevin Harvick.



Kevin Harvick a fost campion al competiției NASCAR Cup Series în anul 2014. În sezonul actual, el este liderul clasamentului general și are un avans de 29 de puncte în fața secundului clasat Ryan Blaney.